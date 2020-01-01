Токеноміка Baby Shark Meme (BABYSHARK) Дізнайтеся ключову інформацію про Baby Shark Meme (BABYSHARK), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Baby Shark Meme (BABYSHARK) Baby Shark Crypto – це мемкоїн Web3, який переносить культового персонажа Baby Shark у світ блокчейну. За допомогою NFT, ігор та токеноміки вона залучає понад 1 мільярд фанів у веселу децентралізовану спільноту, поєднуючи розваги та криптовалюти для створення унікального цифрового досвіду. Офіційний вебсайт: https://babysharkmeme.io/ Оглядач блокчейну: https://solscan.io/token/8nKP8Vc72pRZB6bhCy8D1UYf6ZjwYT859i6awyinpump Купити BABYSHARK зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Baby Shark Meme (BABYSHARK) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Baby Shark Meme (BABYSHARK), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 999,68K $ 999,68K $ 999,68K Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 849,35M $ 849,35M $ 849,35M FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,285 $ 0,285 $ 0,285 Історичний мінімум: $ 0,001023028137606008 $ 0,001023028137606008 $ 0,001023028137606008 Поточна ціна: $ 0,001177 $ 0,001177 $ 0,001177 Дізнайтеся більше про ціну Baby Shark Meme (BABYSHARK)

Токеноміка Baby Shark Meme (BABYSHARK): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Baby Shark Meme (BABYSHARK) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BABYSHARK, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BABYSHARK, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BABYSHARK, досліджуйте ціну токена BABYSHARK в реальному часі!

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