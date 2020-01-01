Токеноміка Baby BitCoin (BABYBTC) Дізнайтеся ключову інформацію про Baby BitCoin (BABYBTC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Baby BitCoin (BABYBTC) Baby Bitcoin ($BABYBTC) — це нова криптовалюта, орієнтована на спільноту, натхненна спадщиною Bitcoin, але призначена для нового покоління криптоентузіастів. Офіційний вебсайт: https://babybtc.org/ Оглядач блокчейну: https://solscan.io/token/8467ssuj6Gkw15ABv6BvxJAKnGJALXJu6dxDxt4upump Купити BABYBTC зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Baby BitCoin (BABYBTC) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Baby BitCoin (BABYBTC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 164.10K $ 164.10K $ 164.10K Загальна пропозиція: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркуляційна пропозиція: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (повністю розведена вартість): $ 164.10K $ 164.10K $ 164.10K Історичний максимум: $ 0.006757 $ 0.006757 $ 0.006757 Історичний мінімум: $ 0.000161134740565925 $ 0.000161134740565925 $ 0.000161134740565925 Поточна ціна: $ 0.0001641 $ 0.0001641 $ 0.0001641 Дізнайтеся більше про ціну Baby BitCoin (BABYBTC)

Токеноміка Baby BitCoin (BABYBTC): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Baby BitCoin (BABYBTC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BABYBTC, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BABYBTC, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BABYBTC, досліджуйте ціну токена BABYBTC в реальному часі!

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