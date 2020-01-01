Токеноміка Baby Bonk (BABYBONK) Дізнайтеся ключову інформацію про Baby Bonk (BABYBONK), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Baby Bonk (BABYBONK) Baby Bonk — це веселий, керований спільнотою мемекоїн, що святкує відродження популярного мему BONK. Монета пропонує другий шанс для інвесторів завдяки своїй дитячій версії. Монета має загальну пропозицію 420 квадрильйонів. Завдяки щоденним конкурсам та розіграшам Baby Bonk отримує унікальну родзинку, якої не мають інші мемекоїни. Baby Bonk співпрацює з PAAL AI для розробки унікальних ШІ-ботів для спільноти. Проєкт має на меті побудувати сильну спільноту та зробити значний вплив на криптопростір. Офіційний вебсайт: https://babybonkcoin.io/ Оглядач блокчейну: https://bscscan.com/token/0xbb2826ab03b6321e170f0558804f2b6488c98775 Купити BABYBONK зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Baby Bonk (BABYBONK) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Baby Bonk (BABYBONK), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,20M $ 1,20M $ 1,20M Загальна пропозиція: $ 420 000,00T $ 420 000,00T $ 420 000,00T Циркуляційна пропозиція: $ 341 070,37T $ 341 070,37T $ 341 070,37T FDV (повністю розведена вартість): $ 1,48M $ 1,48M $ 1,48M Історичний максимум: $ 0,0000000001312 $ 0,0000000001312 $ 0,0000000001312 Історичний мінімум: $ 0,000000000000168269 $ 0,000000000000168269 $ 0,000000000000168269 Поточна ціна: $ 0,000000000003524 $ 0,000000000003524 $ 0,000000000003524 Дізнайтеся більше про ціну Baby Bonk (BABYBONK)

Токеноміка Baby Bonk (BABYBONK): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Baby Bonk (BABYBONK) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BABYBONK, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BABYBONK, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BABYBONK, досліджуйте ціну токена BABYBONK в реальному часі!

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