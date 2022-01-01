Токеноміка Aleph Zero (AZERO) Дізнайтеся ключову інформацію про Aleph Zero (AZERO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Aleph Zero (AZERO) Aleph Zero is an enterprise-ready, high-performance blockchain platform with a novel, Directed Acyclic Graph (DAG)-based consensus protocol that has been peer-reviewed and presented at an ACM conference. To date, Aleph Zero raised $15m for continued development, integrating with the Substrate stack, and expanding the team. In 2022, Aleph Zero plans to enable privacy-enhancing features based on secure multi-party computation research and zero-knowledge proofs. Офіційний вебсайт: https://www.alephzero.org Whitepaper: https://docs.alephzero.org/ Оглядач блокчейну: https://alephzero.subscan.io/ Купити AZERO зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Aleph Zero (AZERO) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Aleph Zero (AZERO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 6,80M $ 6,80M $ 6,80M Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 266,78M $ 266,78M $ 266,78M FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 3,0991 $ 3,0991 $ 3,0991 Історичний мінімум: $ 0,017382502005260283 $ 0,017382502005260283 $ 0,017382502005260283 Поточна ціна: $ 0,02548 $ 0,02548 $ 0,02548 Дізнайтеся більше про ціну Aleph Zero (AZERO)

Токеноміка Aleph Zero (AZERO): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Aleph Zero (AZERO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів AZERO, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів AZERO, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку AZERO, досліджуйте ціну токена AZERO в реальному часі!

Як купити AZERO Зацікавлені в додаванні Aleph Zero (AZERO) у свій портфель? MEXC підтримує різні способи купівлі AZERO, включаючи кредитні картки, банківські перекази та P2P-торгівлю. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC робить купівлю криптовалюти простою та безпечною. Дізнайтеся, як купити AZERO на MEXC зараз!

Історія ціни Aleph Zero (AZERO) Аналіз історії ціни AZERO допомагає користувачам зрозуміти минулі рухи ринку, ключові рівні підтримки/опору та моделі волатильності. Незалежно від того, чи відстежуєте ви історичні максимуми, чи визначаєте тренди, історичні дані є важливою частиною прогнозу цін та технічного аналізу. Досліджуйте сторію ціни AZERO прямо зараз!

Прогноз ціни AZERO Хочете знати, куди рухається AZERO? Наша сторінка прогнозу ціни AZERO поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена AZERO зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!