Токеноміка AWE Network (AWE) Дізнайтеся ключову інформацію про AWE Network (AWE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація AWE Network (AWE) Офіційний вебсайт: https://www.awenetwork.ai/ Whitepaper: https://open.awenetwork.ai/litepaper.pdf Оглядач блокчейну: https://basescan.org/address/0x1b4617734c43f6159f3a70b7e06d883647512778 Купити AWE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни AWE Network (AWE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена AWE Network (AWE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 103,94M $ 103,94M $ 103,94M Загальна пропозиція: $ 1,94B $ 1,94B $ 1,94B Циркуляційна пропозиція: $ 1,94B $ 1,94B $ 1,94B FDV (повністю розведена вартість): $ 103,94M $ 103,94M $ 103,94M Історичний максимум: $ 0,0838 $ 0,0838 $ 0,0838 Історичний мінімум: $ 0,00580325721876 $ 0,00580325721876 $ 0,00580325721876 Поточна ціна: $ 0,05351 $ 0,05351 $ 0,05351 Дізнайтеся більше про ціну AWE Network (AWE)

Токеноміка AWE Network (AWE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки AWE Network (AWE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів AWE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів AWE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку AWE, досліджуйте ціну токена AWE в реальному часі!

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