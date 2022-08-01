Токеноміка Aventus (AVT) Дізнайтеся ключову інформацію про Aventus (AVT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Aventus (AVT) Мережа Aventus належить до нового покоління комбінованих блокчейн-мереж, створених із урахуванням масштабованості та взаємодії, необхідних для реальних сценаріїв використання, зокрема токенізації активів і блокчейн-застосунків. Мережа забезпечує високу пропускну здатність транзакцій, низькі й передбачувані транзакційні витрати та детерміновану фінальність. Наразі мережа функціонує як парачейн у екосистемі Polkadot, зберігаючи сумісність із Ethereum, і вже використовується в кількох робочих застосунках. AVT — це токен, що забезпечує роботу мережі Aventus. Офіційний вебсайт: https://www.aventus.io/ Whitepaper: https://www.aventus.io/wp-content/uploads/2022/08/Aventus_Whitepaper-May-2022-Update.pdf Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x0d88ed6e74bbfd96b831231638b66c05571e824f Купити AVT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Aventus (AVT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Aventus (AVT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 7,46M $ 7,46M $ 7,46M Загальна пропозиція: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M Циркуляційна пропозиція: $ 6,00M $ 6,00M $ 6,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 12,43M $ 12,43M $ 12,43M Історичний максимум: $ 4,52 $ 4,52 $ 4,52 Історичний мінімум: $ 0,0291590858799 $ 0,0291590858799 $ 0,0291590858799 Поточна ціна: $ 1,243 $ 1,243 $ 1,243 Дізнайтеся більше про ціну Aventus (AVT)

Токеноміка Aventus (AVT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Aventus (AVT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів AVT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів AVT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку AVT, досліджуйте ціну токена AVT в реальному часі!

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