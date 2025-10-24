Актуальна ціна AVIAH Protocol сьогодні становить 6.173 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни AVIAH до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни AVIAH на MEXC вже зараз.Актуальна ціна AVIAH Protocol сьогодні становить 6.173 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни AVIAH до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни AVIAH на MEXC вже зараз.

Докладніше про AVIAH

Інформація про ціну AVIAH

Whitepaper AVIAH

Офіційний вебсайт AVIAH

Токеноміка AVIAH

Прогноз ціни AVIAH

Історія AVIAH

Посібник з купівлі AVIAH

Конвертація AVIAH у фіатну валюту

Спот AVIAH

Премаркет торгівля

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип AVIAH Protocol

Курс AVIAH Protocol (AVIAH)

Актуальна ціна 1 AVIAH до USD:

$6.173
$6.173$6.173
-1.04%1D
USD
Графік ціни AVIAH Protocol (AVIAH) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:26:40 (UTC+8)

Інформація щодо ціни AVIAH Protocol (AVIAH) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 6.173
$ 6.173$ 6.173
Мін. за 24 год
$ 6.317
$ 6.317$ 6.317
Макс. за 24 год

$ 6.173
$ 6.173$ 6.173

$ 6.317
$ 6.317$ 6.317

--
----

--
----

-0.18%

-1.04%

+1.42%

+1.42%

Актуальна ціна AVIAH Protocol (AVIAH) становить $ 6.173. За останні 24 години AVIAH торгувався між мінімумом у $ 6.173 і максимумом у $ 6.317, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум AVIAH становить --, тоді як його історичний мінімум — --.

Що стосується короткострокових результатів, то AVIAH змінився на -0.18% за останню годину, -1.04% за 24 години та на +1.42% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо AVIAH Protocol (AVIAH)

--
----

$ 59.43K
$ 59.43K$ 59.43K

$ 30.87B
$ 30.87B$ 30.87B

--
----

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

SOL

Поточна ринкова капіталізація AVIAH Protocol — --, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 59.43K. Циркуляційна пропозиція AVIAH — --, зі загальною пропозицією 5000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 30.87B.

Історія ціни AVIAH Protocol (AVIAH) у USD

Відстежуйте зміни ціни на AVIAH Protocol за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.06487-1.04%
30 днів$ +3.673+146.92%
60 днів$ +3.673+146.92%
90 днів$ +3.673+146.92%
Зміна ціни AVIAH Protocol сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни AVIAH на $ -0.06487 (-1.04%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни AVIAH Protocol за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +3.673 (+146.92%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни AVIAH Protocol за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник AVIAH змінився на $ +3.673 (+146.92%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни AVIAH Protocol за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +3.673 (+146.92%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для AVIAH Protocol (AVIAH)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни AVIAH Protocol зараз.

Що таке AVIAH Protocol (AVIAH)

AVIAH is a utility token on the Solana blockchain that powers the AVIAH.ai ecosystem, enabling developers to create, deploy, and monetize AI-driven virtual humans. The token facilitates virtual asset ownership, API usage, NFT rewards, and decentralized governance, ensuring a sustainable and scalable AI-powered digital human ecosystem.

Проєкт AVIAH Protocol доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями AVIAH Protocol. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу AVIAH, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про AVIAH Protocol у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі AVIAH Protocol безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни AVIAH Protocol (USD)

Скільки коштуватиме AVIAH Protocol (AVIAH) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів AVIAH Protocol (AVIAH) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо AVIAH Protocol.

Перегляньте прогноз ціни AVIAH Protocol вже зараз!

Токеноміка AVIAH Protocol (AVIAH)

Розуміння токеноміки AVIAH Protocol (AVIAH) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена AVIAH зараз!

Як купити AVIAH Protocol (AVIAH)

Шукаєте як купити AVIAH Protocol? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати AVIAH Protocol на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

AVIAH до місцевих валют

1 AVIAH Protocol (AVIAH) до VND
162,442.495
1 AVIAH Protocol (AVIAH) до AUD
A$9.44469
1 AVIAH Protocol (AVIAH) до GBP
4.62975
1 AVIAH Protocol (AVIAH) до EUR
5.30878
1 AVIAH Protocol (AVIAH) до USD
$6.173
1 AVIAH Protocol (AVIAH) до MYR
RM26.05006
1 AVIAH Protocol (AVIAH) до TRY
259.57465
1 AVIAH Protocol (AVIAH) до JPY
¥938.296
1 AVIAH Protocol (AVIAH) до ARS
ARS$9,158.69491
1 AVIAH Protocol (AVIAH) до RUB
502.60566
1 AVIAH Protocol (AVIAH) до INR
542.23632
1 AVIAH Protocol (AVIAH) до IDR
Rp102,883.29218
1 AVIAH Protocol (AVIAH) до PHP
362.16991
1 AVIAH Protocol (AVIAH) до EGP
￡E.293.77307
1 AVIAH Protocol (AVIAH) до BRL
R$33.21074
1 AVIAH Protocol (AVIAH) до CAD
C$8.6422
1 AVIAH Protocol (AVIAH) до BDT
754.3406
1 AVIAH Protocol (AVIAH) до NGN
9,011.65405
1 AVIAH Protocol (AVIAH) до COP
$24,113.28125
1 AVIAH Protocol (AVIAH) до ZAR
R.107.03982
1 AVIAH Protocol (AVIAH) до UAH
257.96967
1 AVIAH Protocol (AVIAH) до TZS
T.Sh.15,355.70788
1 AVIAH Protocol (AVIAH) до VES
Bs1,308.676
1 AVIAH Protocol (AVIAH) до CLP
$5,839.658
1 AVIAH Protocol (AVIAH) до PKR
Rs1,742.76136
1 AVIAH Protocol (AVIAH) до KZT
3,313.41948
1 AVIAH Protocol (AVIAH) до THB
฿202.59786
1 AVIAH Protocol (AVIAH) до TWD
NT$190.25186
1 AVIAH Protocol (AVIAH) до AED
د.إ22.65491
1 AVIAH Protocol (AVIAH) до CHF
Fr4.87667
1 AVIAH Protocol (AVIAH) до HKD
HK$47.96421
1 AVIAH Protocol (AVIAH) до AMD
֏2,355.18469
1 AVIAH Protocol (AVIAH) до MAD
.د.م56.97679
1 AVIAH Protocol (AVIAH) до MXN
$113.5832
1 AVIAH Protocol (AVIAH) до SAR
ريال23.14875
1 AVIAH Protocol (AVIAH) до ETB
Br932.18473
1 AVIAH Protocol (AVIAH) до KES
KSh795.45278
1 AVIAH Protocol (AVIAH) до JOD
د.أ4.376657
1 AVIAH Protocol (AVIAH) до PLN
22.46972
1 AVIAH Protocol (AVIAH) до RON
лв26.97601
1 AVIAH Protocol (AVIAH) до SEK
kr57.96447
1 AVIAH Protocol (AVIAH) до BGN
лв10.37064
1 AVIAH Protocol (AVIAH) до HUF
Ft2,074.25146
1 AVIAH Protocol (AVIAH) до CZK
129.26262
1 AVIAH Protocol (AVIAH) до KWD
د.ك1.888938
1 AVIAH Protocol (AVIAH) до ILS
20.30917
1 AVIAH Protocol (AVIAH) до BOB
Bs42.53197
1 AVIAH Protocol (AVIAH) до AZN
10.4941
1 AVIAH Protocol (AVIAH) до TJS
SM56.97679
1 AVIAH Protocol (AVIAH) до GEL
16.72883
1 AVIAH Protocol (AVIAH) до AOA
Kz5,647.73943
1 AVIAH Protocol (AVIAH) до BHD
.د.ب2.321048
1 AVIAH Protocol (AVIAH) до BMD
$6.173
1 AVIAH Protocol (AVIAH) до DKK
kr39.69239
1 AVIAH Protocol (AVIAH) до HNL
L161.67087
1 AVIAH Protocol (AVIAH) до MUR
280.99496
1 AVIAH Protocol (AVIAH) до NAD
$106.91636
1 AVIAH Protocol (AVIAH) до NOK
kr61.60654
1 AVIAH Protocol (AVIAH) до NZD
$10.74102
1 AVIAH Protocol (AVIAH) до PAB
B/.6.173
1 AVIAH Protocol (AVIAH) до PGK
K25.98833
1 AVIAH Protocol (AVIAH) до QAR
ر.ق22.40799
1 AVIAH Protocol (AVIAH) до RSD
дин.623.34954
1 AVIAH Protocol (AVIAH) до UZS
soʻm74,373.47687
1 AVIAH Protocol (AVIAH) до ALL
L513.5936
1 AVIAH Protocol (AVIAH) до ANG
ƒ11.04967
1 AVIAH Protocol (AVIAH) до AWG
ƒ11.1114
1 AVIAH Protocol (AVIAH) до BBD
$12.346
1 AVIAH Protocol (AVIAH) до BAM
KM10.37064
1 AVIAH Protocol (AVIAH) до BIF
Fr18,154.793
1 AVIAH Protocol (AVIAH) до BND
$7.96317
1 AVIAH Protocol (AVIAH) до BSD
$6.173
1 AVIAH Protocol (AVIAH) до JMD
$987.98865
1 AVIAH Protocol (AVIAH) до KHR
24,791.13838
1 AVIAH Protocol (AVIAH) до KMF
Fr2,617.352
1 AVIAH Protocol (AVIAH) до LAK
134,195.64949
1 AVIAH Protocol (AVIAH) до LKR
රු1,868.32018
1 AVIAH Protocol (AVIAH) до MDL
L104.44716
1 AVIAH Protocol (AVIAH) до MGA
Ar27,558.00044
1 AVIAH Protocol (AVIAH) до MOP
P49.26054
1 AVIAH Protocol (AVIAH) до MVR
94.4469
1 AVIAH Protocol (AVIAH) до MWK
MK10,679.9073
1 AVIAH Protocol (AVIAH) до MZN
MT394.51643
1 AVIAH Protocol (AVIAH) до NPR
रु865.26941
1 AVIAH Protocol (AVIAH) до PYG
43,470.266
1 AVIAH Protocol (AVIAH) до RWF
Fr8,944.677
1 AVIAH Protocol (AVIAH) до SBD
$50.74206
1 AVIAH Protocol (AVIAH) до SCR
85.24913
1 AVIAH Protocol (AVIAH) до SRD
$245.00637
1 AVIAH Protocol (AVIAH) до SVC
$53.82856
1 AVIAH Protocol (AVIAH) до SZL
L106.85463
1 AVIAH Protocol (AVIAH) до TMT
m21.6055
1 AVIAH Protocol (AVIAH) до TND
د.ت18.08689
1 AVIAH Protocol (AVIAH) до TTD
$41.72948
1 AVIAH Protocol (AVIAH) до UGX
Sh21,506.732
1 AVIAH Protocol (AVIAH) до XAF
Fr3,481.572
1 AVIAH Protocol (AVIAH) до XCD
$16.6671
1 AVIAH Protocol (AVIAH) до XOF
Fr3,481.572
1 AVIAH Protocol (AVIAH) до XPF
Fr629.646
1 AVIAH Protocol (AVIAH) до BWP
P82.53301
1 AVIAH Protocol (AVIAH) до BZD
$12.346
1 AVIAH Protocol (AVIAH) до CVE
$585.8177
1 AVIAH Protocol (AVIAH) до DJF
Fr1,092.621
1 AVIAH Protocol (AVIAH) до DOP
$393.09664
1 AVIAH Protocol (AVIAH) до DZD
د.ج803.1073
1 AVIAH Protocol (AVIAH) до FJD
$14.13617
1 AVIAH Protocol (AVIAH) до GNF
Fr53,211.26
1 AVIAH Protocol (AVIAH) до GTQ
Q47.16172
1 AVIAH Protocol (AVIAH) до GYD
$1,287.87299
1 AVIAH Protocol (AVIAH) до ISK
kr753.106

Ресурс AVIAH Protocol

Щоб дізнатися більше про AVIAH Protocol, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтAVIAH Protocol
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про AVIAH Protocol

Скільки сьогодні коштує AVIAH Protocol (AVIAH)?
Актуальна ціна AVIAH у USD становить 6.173 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна AVIAH до USD?
Поточна ціна AVIAH до USD — $ 6.173. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація AVIAH Protocol?
Ринкова капіталізація AVIAH — -- USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція AVIAH?
Циркуляційна пропозиція AVIAH — -- USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) AVIAH?
AVIAH досяг історичної максимальної ціни у -- USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) AVIAH?
Історична мінімальна ціна AVIAH становила -- USD.
Який обсяг торгівлі AVIAH?
Актуальний обсяг торгівлі AVIAH за 24 години — $ 59.43K USD.
Чи підніметься ціна AVIAH цього року?
AVIAH може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни AVIAH для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:26:40 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для AVIAH Protocol (AVIAH)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Головні новини

Чому так багато людей все ще втрачають гроші під час бичачого ринку?

October 6, 2025

Зростання мереж Bitcoin другого рівня: Розуміння технології, що формує майбутнє Bitcoin у 2025 році

October 6, 2025

Альткойни в 2025 році: коли TOTAL3 досягне нових висот, але ваш портфель не зміниться

October 5, 2025
Докладніше

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор AVIAH до USD

Сума

AVIAH
AVIAH
USD
USD

1 AVIAH = 6.173 USD

Торгувати AVIAH

AVIAH/USDT
$6.173
$6.173$6.173
-1.02%

Приєднуйтесь до MEXC сьогодні

Комісія спотового мейкера — --, комісія спотового тейкера — --
Комісія ф'ючерсного мейкера — --, комісія ф'ючерсного тейкера — --