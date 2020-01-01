Токеноміка Aventis AI (AVENTISAI) Дізнайтеся ключову інформацію про Aventis AI (AVENTISAI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Aventis AI (AVENTISAI) Aventis Metaverse — це перша децентралізована освітня платформа на основі штучного інтелекту, яка революціонізує доступ до освіти для користувачів по всьому світу, приділяючи особливу увагу тому, щоб зробити освіту для керівників доступною і якісною. Офіційний вебсайт: https://www.aventisai.io/ Whitepaper: https://aventis.gitbook.io/wp Оглядач блокчейну: https://bscscan.com/token/0xed19b2b301e8a4e18c5dca374a27e7d209ba02c9 Купити AVENTISAI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Aventis AI (AVENTISAI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Aventis AI (AVENTISAI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 8,69M $ 8,69M $ 8,69M Історичний максимум: $ 1 000 $ 1 000 $ 1 000 Історичний мінімум: $ 0,005001061444040472 $ 0,005001061444040472 $ 0,005001061444040472 Поточна ціна: $ 0,00869 $ 0,00869 $ 0,00869 Дізнайтеся більше про ціну Aventis AI (AVENTISAI)

Токеноміка Aventis AI (AVENTISAI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Aventis AI (AVENTISAI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів AVENTISAI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів AVENTISAI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку AVENTISAI, досліджуйте ціну токена AVENTISAI в реальному часі!

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