Токеноміка Ava AI (AVAAI) Дізнайтеся ключову інформацію про Ava AI (AVAAI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Ava AI (AVAAI) AVAAI — це мемкоїн. Офіційний вебсайт: https://holoworld.com Оглядач блокчейну: https://solscan.io/token/DKu9kykSfbN5LBfFXtNNDPaX35o4Fv6vJ9FKk7pZpump Купити AVAAI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Ava AI (AVAAI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Ava AI (AVAAI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 25,12M $ 25,12M $ 25,12M Загальна пропозиція: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M Циркуляційна пропозиція: $ 999,99M $ 999,99M $ 999,99M FDV (повністю розведена вартість): $ 25,12M $ 25,12M $ 25,12M Історичний максимум: $ 0,33758 $ 0,33758 $ 0,33758 Історичний мінімум: $ 0,011283386189164465 $ 0,011283386189164465 $ 0,011283386189164465 Поточна ціна: $ 0,02512 $ 0,02512 $ 0,02512 Дізнайтеся більше про ціну Ava AI (AVAAI)

Токеноміка Ava AI (AVAAI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Ava AI (AVAAI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів AVAAI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів AVAAI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку AVAAI, досліджуйте ціну токена AVAAI в реальному часі!

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