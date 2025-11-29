ANT — це утиліті токен, який надає власникам доступ до сервісів мережі Autonomi. Autonomi — це децентралізована, автономна мережа, що працює на повсякденних пристроях і пропонує самошифрування, квантово-безпечний захист та довічне зберігання даних у мережі. Autonomi об'єднує вільну ємність підключених пристроїв — від старих споживчих ПК на столах і невеликих пристроїв, таких як Raspberry Pis, до залишків стелажів у центрі обробки даних — для створення нової форми глобально доступної інфраструктури, яку може використовувати будь-хто. Autonomi дозволяє користувачам безпечно зберігати дані, спілкуватися, отримувати доступ до знань, будувати бізнес, надавати послуги та створювати нове майбутнє без втручання посередників чи контролерів.