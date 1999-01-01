Токеноміка Aura Network (AURA) Дізнайтеся ключову інформацію про Aura Network (AURA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Aura Network (AURA) Aura Network is a layer-1, NFT-centric blockchain that focuses on expanding the use of NFTs across various industries. Our vision is to create a one-stop destination for minting, evaluating, querying, and transacting NFTs, to become a pioneer NFT infrastructure for the future. Офіційний вебсайт: https://aura.network/ Whitepaper: https://docs.aura.network/ Оглядач блокчейну: https://aurascan.io/ Купити AURA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Aura Network (AURA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Aura Network (AURA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 6,79M $ 6,79M $ 6,79M Історичний максимум: $ 0,1999 $ 0,1999 $ 0,1999 Історичний мінімум: $ 0,003605899566061821 $ 0,003605899566061821 $ 0,003605899566061821 Поточна ціна: $ 0,006788 $ 0,006788 $ 0,006788 Дізнайтеся більше про ціну Aura Network (AURA)

Токеноміка Aura Network (AURA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Aura Network (AURA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів AURA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів AURA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку AURA, досліджуйте ціну токена AURA в реальному часі!

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