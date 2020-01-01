Токеноміка Attarius Network (ATRS) Дізнайтеся ключову інформацію про Attarius Network (ATRS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Attarius Network (ATRS) Attarius Network – це платформа, покликана допомогти розробникам Web2, гравцям та творцям NFT перейти на Web3. Вона спрощує інтеграцію блокчейну завдяки комплексним інструментам та функціям. Attarius Network прискорює інтеграцію блокчейну, дозволяючи у 8 разів прискорити розробку, знижуючи при цьому витрати та ризики помилок. Офіційний вебсайт: https://attarius.com/ Whitepaper: https://docs.attarius.com/docs/MultichainNFTAPI/intro Оглядач блокчейну: https://bscscan.com/address/0x68d4F8821731057c1b8DD4E74CD2956f4761c58C Купити ATRS зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Attarius Network (ATRS) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Attarius Network (ATRS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 150,00M $ 150,00M $ 150,00M Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 989,40K $ 989,40K $ 989,40K Історичний максимум: $ 0,105 $ 0,105 $ 0,105 Історичний мінімум: $ 0,000352972051176255 $ 0,000352972051176255 $ 0,000352972051176255 Поточна ціна: $ 0,006596 $ 0,006596 $ 0,006596 Дізнайтеся більше про ціну Attarius Network (ATRS)

Токеноміка Attarius Network (ATRS): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Attarius Network (ATRS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ATRS, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ATRS, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ATRS, досліджуйте ціну токена ATRS в реальному часі!

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