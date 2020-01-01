Токеноміка Athene Network (ATN) Дізнайтеся ключову інформацію про Athene Network (ATN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Athene Network (ATN) Athene Network ─ це новаторська платформа, яка інтегрує штучний інтелект (ШІ) та технологію блокчейн для інновацій у сфері даних та децентралізованих рішень. Заснована у 2023 році, вона зосереджена на створенні багатомовної мережі збору даних із соціальних мереж, що дає змогу користувачам з усього світу брати участь в аналізі даних і навчанні ШІ за допомогою децентралізованого підходу. Офіційний вебсайт: https://athene.network/ Whitepaper: https://athene.network/pitch-deck Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x1a91b61e884ddd93a0aa83cd6908a4bc07e6f3eb Купити ATN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Athene Network (ATN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Athene Network (ATN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 2,10B $ 2,10B $ 2,10B Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 92,40K $ 92,40K $ 92,40K Історичний максимум: $ 0,5543 $ 0,5543 $ 0,5543 Історичний мінімум: $ 0,000029153464250268 $ 0,000029153464250268 $ 0,000029153464250268 Поточна ціна: $ 0,000044 $ 0,000044 $ 0,000044 Дізнайтеся більше про ціну Athene Network (ATN)

Токеноміка Athene Network (ATN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Athene Network (ATN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ATN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ATN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ATN, досліджуйте ціну токена ATN в реальному часі!

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