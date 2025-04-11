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Поточна ціна Athene Network (ATN)

USD

Графік ціни Athene Network (ATN) в реальному часі

$0.0105
$0.0105$0.0105
-2.77%(1D)

Дані та інформація про ціну ATN в реальному часі

Поточна ціна Athene Network (ATN) сьогодні становить 0.0105 USD з поточною ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ATN у USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринку Athene Network:
- Обсяг торгівлі за 24 год – $ 11.61K USD
- Зміна ціни Athene Network протягом дня – -2.77%
- Циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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Цінові показники ATNUSD

Відстежуйте зміни ціни на Athene Network за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.000299-2.77%
30 днів$ -0.0645-86.00%
60 днів$ -0.0645-86.00%
90 днів$ -0.0645-86.00%
Зміна ціни Athene Network сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни ATN на $ -0.000299 (-2.77%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Athene Network за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0.0645 (-86.00%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Athene Network за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник ATN змінився на $ -0.0645 (-86.00%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Athene Network за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ -0.0645 (-86.00%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Інформація про ціну ATN

Ознайомтеся з останніми даними про ціну Athene Network: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.0098
$ 0.0098$ 0.0098

$ 0.0117
$ 0.0117$ 0.0117

$ 0.5543
$ 0.5543$ 0.5543

-7.08%

-2.77%

-85.42%

Ринкова інформація ATN

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 11.61K
$ 11.61K$ 11.61K

0.00
0.00 0.00

Що таке Athene Network (ATN)

Athene Network ─ це новаторська платформа, яка інтегрує штучний інтелект (ШІ) та технологію блокчейн для інновацій у сфері даних та децентралізованих рішень. Заснована у 2023 році, вона зосереджена на створенні багатомовної мережі збору даних із соціальних мереж, що дає змогу користувачам з усього світу брати участь в аналізі даних і навчанні ШІ за допомогою децентралізованого підходу.

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Прогноз ціни Athene Network

Прогнози цін на криптовалюту включають прогнозування або спекуляцію щодо майбутніх значень криптовалют. Ці прогнози спрямовані на передбачення потенційної вартості конкретних криптовалют в майбутньому, таких як Athene Network, Bitcoin або Ethereum. Яка буде майбутня ціна ATN? Скільки вона буде коштувати у 2026, 2027, 2028, і до 2050 року? Для докладної інформації про прогнози ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку прогнозу ціни Athene Network.

Історія ціни Athene Network

Відстеження траєкторії ціни ATN надає цінну інформацію про її минулі результати і допомагає інвесторам зрозуміти фактори, які впливають на її вартість з часом. Розуміння цих історичних моделей може надати цінний контекст для оцінки потенційної майбутньої траєкторії ATN. Для докладної інформації про історію ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку історії ціни Athene Network.

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ATN до місцевих валют

1 ATN до VND
269.2305
1 ATN до AUD
A$0.016695
1 ATN до GBP
0.00798
1 ATN до EUR
0.00924
1 ATN до USD
$0.0105
1 ATN до MYR
RM0.04641
1 ATN до TRY
0.39963
1 ATN до JPY
¥1.507065
1 ATN до RUB
0.87381
1 ATN до INR
0.90384
1 ATN до IDR
Rp174.99993
1 ATN до KRW
14.914725
1 ATN до PHP
0.60039
1 ATN до EGP
￡E.0.53865
1 ATN до BRL
R$0.06153
1 ATN до CAD
C$0.01449
1 ATN до BDT
1.276065
1 ATN до NGN
16.77312
1 ATN до UAH
0.4347
1 ATN до VES
Bs0.7455
1 ATN до PKR
Rs2.94441
1 ATN до KZT
5.426295
1 ATN до THB
฿0.351435
1 ATN до TWD
NT$0.339885
1 ATN до AED
د.إ0.038535
1 ATN до CHF
Fr0.008505
1 ATN до HKD
HK$0.081375
1 ATN до MAD
.د.م0.09765
1 ATN до MXN
$0.213465

Ресурс Athene Network

Щоб дізнатися більше про Athene Network, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтAthene Network
Оглядач блокчейну

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1 ATN = 0.0105 USD

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