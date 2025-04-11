Що таке Athene Network (ATN)

Athene Network ─ це новаторська платформа, яка інтегрує штучний інтелект (ШІ) та технологію блокчейн для інновацій у сфері даних та децентралізованих рішень. Заснована у 2023 році, вона зосереджена на створенні багатомовної мережі збору даних із соціальних мереж, що дає змогу користувачам з усього світу брати участь в аналізі даних і навчанні ШІ за допомогою децентралізованого підходу.

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Прогноз ціни Athene Network

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Історія ціни Athene Network

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ATN до місцевих валют

1 ATN до VND ₫ 269.2305 1 ATN до AUD A$ 0.016695 1 ATN до GBP ￡ 0.00798 1 ATN до EUR € 0.00924 1 ATN до USD $ 0.0105 1 ATN до MYR RM 0.04641 1 ATN до TRY ₺ 0.39963 1 ATN до JPY ¥ 1.507065 1 ATN до RUB ₽ 0.87381 1 ATN до INR ₹ 0.90384 1 ATN до IDR Rp 174.99993 1 ATN до KRW ₩ 14.914725 1 ATN до PHP ₱ 0.60039 1 ATN до EGP ￡E. 0.53865 1 ATN до BRL R$ 0.06153 1 ATN до CAD C$ 0.01449 1 ATN до BDT ৳ 1.276065 1 ATN до NGN ₦ 16.77312 1 ATN до UAH ₴ 0.4347 1 ATN до VES Bs 0.7455 1 ATN до PKR Rs 2.94441 1 ATN до KZT ₸ 5.426295 1 ATN до THB ฿ 0.351435 1 ATN до TWD NT$ 0.339885 1 ATN до AED د.إ 0.038535 1 ATN до CHF Fr 0.008505 1 ATN до HKD HK$ 0.081375 1 ATN до MAD .د.م 0.09765 1 ATN до MXN $ 0.213465

Ресурс Athene Network

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