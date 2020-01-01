Токеноміка Aethir (ATH) Дізнайтеся ключову інформацію про Aethir (ATH), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Aethir (ATH) Aethir — це платформа інфраструктури хмарних обчислень, яка революціонізує парадигми володіння, розподілу та використання графічних процесорів (GPU) корпоративного рівня. Відходячи від традиційних централізованих моделей, Aethir розгорнула масштабовану та конкурентоспроможну структуру для обміну розподіленими обчислювальними ресурсами, задовольняючи потреби корпоративних застосунків та клієнтів у різних галузях і регіонах. Офіційний вебсайт: https://www.aethir.com/ Whitepaper: https://aethir.gitbook.io/aethir/ljvx8d8ee4ElPliP31K1 Оглядач блокчейну: https://solscan.io/token/Dm5BxyMetG3Aq5PaG1BrG7rBYqEMtnkjvPNMExfacVk7 Купити ATH зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Aethir (ATH) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Aethir (ATH), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 263,42M $ 263,42M $ 263,42M Загальна пропозиція: $ 42,93B $ 42,93B $ 42,93B Циркуляційна пропозиція: $ 9,90B $ 9,90B $ 9,90B FDV (повністю розведена вартість): $ 1,14B $ 1,14B $ 1,14B Історичний максимум: $ 0,2 $ 0,2 $ 0,2 Історичний мінімум: $ 0,024430599906132534 $ 0,024430599906132534 $ 0,024430599906132534 Поточна ціна: $ 0,02662 $ 0,02662 $ 0,02662 Дізнайтеся більше про ціну Aethir (ATH)

Токеноміка Aethir (ATH): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Aethir (ATH) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ATH, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ATH, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ATH, досліджуйте ціну токена ATH в реальному часі!

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