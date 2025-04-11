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Поточна ціна Agentora (ATAT)

USD

Графік ціни Agentora (ATAT) в реальному часі

$0.0001711
$0.0001711$0.0001711
-14.45%(1D)

Дані та інформація про ціну ATAT в реальному часі

Поточна ціна Agentora (ATAT) сьогодні становить 0.0001711 USD з поточною ринковою капіталізацією -- USD. Ціна ATAT у USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринку Agentora:
- Обсяг торгівлі за 24 год – $ 735.64K USD
- Зміна ціни Agentora протягом дня – -14.45%
- Циркуляційна пропозиція – -- USD

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Цінові показники ATATUSD

Відстежуйте зміни ціни на Agentora за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.0000289-14.45%
30 днів$ -0.0248289-99.32%
60 днів$ -0.0248289-99.32%
90 днів$ -0.0248289-99.32%
Зміна ціни Agentora сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни ATAT на $ -0.0000289 (-14.45%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Agentora за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0.0248289 (-99.32%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Agentora за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник ATAT змінився на $ -0.0248289 (-99.32%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Agentora за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ -0.0248289 (-99.32%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Інформація про ціну ATAT

Ознайомтеся з останніми даними про ціну Agentora: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.000135
$ 0.000135$ 0.000135

$ 0.000312
$ 0.000312$ 0.000312

$ 1.86348
$ 1.86348$ 1.86348

-0.70%

-14.45%

-80.56%

Ринкова інформація ATAT

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

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$ 735.64K
$ 735.64K$ 735.64K

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Що таке Agentora (ATAT)

На межі конвергенції GameFi та ШІ, Agentora є новатором екосистеми цифрової цивілізації, що працює на основі автономних ШІ-агентів, де кожен гравець діє як «нейронний синапс», сплітаючи децентралізовану інтелект-мережу.

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Прогноз ціни Agentora

Прогнози цін на криптовалюту включають прогнозування або спекуляцію щодо майбутніх значень криптовалют. Ці прогнози спрямовані на передбачення потенційної вартості конкретних криптовалют в майбутньому, таких як Agentora, Bitcoin або Ethereum. Яка буде майбутня ціна ATAT? Скільки вона буде коштувати у 2026, 2027, 2028, і до 2050 року? Для докладної інформації про прогнози ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку прогнозу ціни Agentora.

Історія ціни Agentora

Відстеження траєкторії ціни ATAT надає цінну інформацію про її минулі результати і допомагає інвесторам зрозуміти фактори, які впливають на її вартість з часом. Розуміння цих історичних моделей може надати цінний контекст для оцінки потенційної майбутньої траєкторії ATAT. Для докладної інформації про історію ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку історії ціни Agentora.

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ATAT до місцевих валют

1 ATAT до VND
4.3871751
1 ATAT до AUD
A$0.000272049
1 ATAT до GBP
0.000130036
1 ATAT до EUR
0.000150568
1 ATAT до USD
$0.0001711
1 ATAT до MYR
RM0.000756262
1 ATAT до TRY
0.006512066
1 ATAT до JPY
¥0.024557983
1 ATAT до RUB
0.014238942
1 ATAT до INR
0.014728288
1 ATAT до IDR
Rp2.851665526
1 ATAT до KRW
0.243038995
1 ATAT до PHP
0.009783498
1 ATAT до EGP
￡E.0.00877743
1 ATAT до BRL
R$0.001002646
1 ATAT до CAD
C$0.000236118
1 ATAT до BDT
0.020793783
1 ATAT до NGN
0.273321984
1 ATAT до UAH
0.00708354
1 ATAT до VES
Bs0.0121481
1 ATAT до PKR
Rs0.047979862
1 ATAT до KZT
0.088422769
1 ATAT до THB
฿0.005726717
1 ATAT до TWD
NT$0.005538507
1 ATAT до AED
د.إ0.000627937
1 ATAT до CHF
Fr0.000138591
1 ATAT до HKD
HK$0.001326025
1 ATAT до MAD
.د.م0.00159123
1 ATAT до MXN
$0.003478463

Ресурс Agentora

Щоб дізнатися більше про Agentora, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтAgentora
Оглядач блокчейну

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Сума

ATAT
USD

1 ATAT = 0.0001711 USD

Торгівля

ATATUSDT
$0.0001711
$0.0001711$0.0001711
-37.67%

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