Токеноміка Astro Armadillos (ASTROS) Дізнайтеся ключову інформацію про Astro Armadillos (ASTROS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Astro Armadillos (ASTROS) Astro Armadillos, новаторський освітній проєкт Web3, знаходиться на передньому краї поширення знань про технологію блокчейн і Web3 в різних мережах за допомогою інноваційних невзаємозамінних токенів (NFT) та захопливих ігрових режимів. Офіційний вебсайт: https://astroarmadillos.io/ Whitepaper: https://docsend.com/view/ce7vc44jfnpkv65m Оглядач блокчейну: https://polygonscan.com/token/0xBc024abd1e72e2b5F9f73de13ACe4Ac68Fe73e62 Купити ASTROS зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Astro Armadillos (ASTROS) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Astro Armadillos (ASTROS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,26M $ 1,26M $ 1,26M Загальна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Циркуляційна пропозиція: $ 25,50M $ 25,50M $ 25,50M FDV (повністю розведена вартість): $ 4,93M $ 4,93M $ 4,93M Історичний максимум: $ 0,1249 $ 0,1249 $ 0,1249 Історичний мінімум: $ 0,019778041816782114 $ 0,019778041816782114 $ 0,019778041816782114 Поточна ціна: $ 0,04929 $ 0,04929 $ 0,04929 Дізнайтеся більше про ціну Astro Armadillos (ASTROS)

Токеноміка Astro Armadillos (ASTROS): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Astro Armadillos (ASTROS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ASTROS, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ASTROS, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ASTROS, досліджуйте ціну токена ASTROS в реальному часі!

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