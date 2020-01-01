Токеноміка Astra Protocol (ASTRA) Дізнайтеся ключову інформацію про Astra Protocol (ASTRA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Astra Protocol (ASTRA) Astra Protocol is the next generation of compliance, a decentralized KYC Platform for Web3. Our application brings the financial regulatory standards for 150+ countries and over 300+ sanctions and watchlists to the crypto industry without sacrificing anonymisation. Офіційний вебсайт: https://astraprotocol.com/ Whitepaper: https://astraprotocol.box.com/s/3nr5wliismk55tqfqdbyte14n6bxn7ko Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x201332Bd45c8628D814F870bFb584B385A7C351e Купити ASTRA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Astra Protocol (ASTRA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Astra Protocol (ASTRA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 1,74M $ 1,74M $ 1,74M Історичний максимум: $ 0,8 $ 0,8 $ 0,8 Історичний мінімум: $ 0,000368237312114063 $ 0,000368237312114063 $ 0,000368237312114063 Поточна ціна: $ 0,0017435 $ 0,0017435 $ 0,0017435 Дізнайтеся більше про ціну Astra Protocol (ASTRA)

Токеноміка Astra Protocol (ASTRA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Astra Protocol (ASTRA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ASTRA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ASTRA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ASTRA, досліджуйте ціну токена ASTRA в реальному часі!

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