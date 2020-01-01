Токеноміка Altered State Token (ASTO)

Токеноміка Altered State Token (ASTO)

Дізнайтеся ключову інформацію про Altered State Token (ASTO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу.
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Інформація Altered State Token (ASTO)

Altered State Machine (ASM) is a decentralised protocol for Non-Fungible Intelligence (NFI) - bringing users and developers the ability to create, own, trade, and train AI agent via NFTs, to power up the metaverse.

Офіційний вебсайт:
https://alteredstatemachine.xyz
Whitepaper:
https://whitepaper.alteredstatemachine.xyz/
Оглядач блокчейну:
https://etherscan.io/token/0x823556202e86763853b40e9cDE725f412e294689

Токеноміка та аналіз ціни Altered State Token (ASTO)

Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Altered State Token (ASTO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.

Ринкова капіталізація:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Загальна пропозиція:
$ 2,38B
$ 2,38B$ 2,38B
Циркуляційна пропозиція:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (повністю розведена вартість):
$ 19,04M
$ 19,04M$ 19,04M
Історичний максимум:
$ 0,9
$ 0,9$ 0,9
Історичний мінімум:
$ 0,007771144174998824
$ 0,007771144174998824$ 0,007771144174998824
Поточна ціна:
$ 0,007987
$ 0,007987$ 0,007987

Токеноміка Altered State Token (ASTO): пояснення ключових показників та варіанти використання

Розуміння токеноміки Altered State Token (ASTO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.

Ключові показники та як вони розраховуються:

Загальна пропозиція:

Максимальна кількість токенів ASTO, які були або будуть коли-небудь створені.

Циркуляційна пропозиція:

Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.

Максимальна пропозиція:

Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ASTO, яка може існувати.

FDV (повністю розведена вартість):

Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.

Рівень інфляції:

Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.

Чому ці показники важливі для трейдерів?

Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.

Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.

Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.

Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.

Тепер, коли ви розумієте токеноміку ASTO, досліджуйте ціну токена ASTO в реальному часі!

Як купити ASTO

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Історія ціни Altered State Token (ASTO)

Аналіз історії ціни ASTO допомагає користувачам зрозуміти минулі рухи ринку, ключові рівні підтримки/опору та моделі волатильності. Незалежно від того, чи відстежуєте ви історичні максимуми, чи визначаєте тренди, історичні дані є важливою частиною прогнозу цін та технічного аналізу.

Прогноз ціни ASTO

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Відмова від відповідальності

Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.