Докладніше про ASTERINU

Інформація про ціну ASTERINU

Офіційний вебсайт ASTERINU

Токеноміка ASTERINU

Прогноз ціни ASTERINU

Історія ASTERINU

Посібник з купівлі ASTERINU

Конвертація ASTERINU у фіатну валюту

Спот ASTERINU

Логотип Aster Inu

Курс Aster Inu (ASTERINU)

Актуальна ціна 1 ASTERINU до USD:

$0,000434
+9,04%1D
USD
Графік ціни Aster Inu (ASTERINU) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:25:52 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Aster Inu (ASTERINU) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,000334
Мін. за 24 год
$ 0,000451
Макс. за 24 год

$ 0,000334
$ 0,000451
$ 0,008002267526781424
$ 0,000259532459962941
0,00%

+9,04%

+28,40%

+28,40%

Актуальна ціна Aster Inu (ASTERINU) становить $ 0,000434. За останні 24 години ASTERINU торгувався між мінімумом у $ 0,000334 і максимумом у $ 0,000451, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ASTERINU становить $ 0,008002267526781424, тоді як його історичний мінімум — $ 0,000259532459962941.

Що стосується короткострокових результатів, то ASTERINU змінився на 0,00% за останню годину, +9,04% за 24 години та на +28,40% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Aster Inu (ASTERINU)

No.2602

$ 429,66K
$ 24,76K
$ 434,00K
990,00M
1 000 000 000
1 000 000 000
98,99%

BSC

Поточна ринкова капіталізація Aster Inu — $ 429,66K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 24,76K. Циркуляційна пропозиція ASTERINU — 990,00M, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 434,00K.

Історія ціни Aster Inu (ASTERINU) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Aster Inu за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,00003598+9,04%
30 днів$ -0,001066-71,07%
60 днів$ -0,001066-71,07%
90 днів$ -0,001066-71,07%
Зміна ціни Aster Inu сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни ASTERINU на $ +0,00003598 (+9,04%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Aster Inu за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0,001066 (-71,07%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Aster Inu за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник ASTERINU змінився на $ -0,001066 (-71,07%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Aster Inu за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ -0,001066 (-71,07%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Aster Inu (ASTERINU)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Aster Inu зараз.

Що таке Aster Inu (ASTERINU)

Мемкоїн, керований спільнотою, натхненний місією Aster щодо безперебійної кросчейн-взаємодії, що поєднує криптовалюту з культурою мемів.

Проєкт Aster Inu доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Aster Inu. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу ASTERINU, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Aster Inu у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Aster Inu безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Aster Inu (USD)

Скільки коштуватиме Aster Inu (ASTERINU) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Aster Inu (ASTERINU) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Aster Inu.

Перегляньте прогноз ціни Aster Inu вже зараз!

Токеноміка Aster Inu (ASTERINU)

Розуміння токеноміки Aster Inu (ASTERINU) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена ASTERINU зараз!

Як купити Aster Inu (ASTERINU)

Шукаєте як купити Aster Inu? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Aster Inu на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

ASTERINU до місцевих валют

1 Aster Inu (ASTERINU) до VND
11,42071
1 Aster Inu (ASTERINU) до AUD
A$0,00066402
1 Aster Inu (ASTERINU) до GBP
0,0003255
1 Aster Inu (ASTERINU) до EUR
0,00037324
1 Aster Inu (ASTERINU) до USD
$0,000434
1 Aster Inu (ASTERINU) до MYR
RM0,00183148
1 Aster Inu (ASTERINU) до TRY
0,0182497
1 Aster Inu (ASTERINU) до JPY
¥0,065968
1 Aster Inu (ASTERINU) до ARS
ARS$0,64391278
1 Aster Inu (ASTERINU) до RUB
0,03533628
1 Aster Inu (ASTERINU) до INR
0,03812256
1 Aster Inu (ASTERINU) до IDR
Rp7,23333044
1 Aster Inu (ASTERINU) до PHP
0,02546278
1 Aster Inu (ASTERINU) до EGP
￡E.0,02065406
1 Aster Inu (ASTERINU) до BRL
R$0,00233492
1 Aster Inu (ASTERINU) до CAD
C$0,0006076
1 Aster Inu (ASTERINU) до BDT
0,0530348
1 Aster Inu (ASTERINU) до NGN
0,6335749
1 Aster Inu (ASTERINU) до COP
$1,6953125
1 Aster Inu (ASTERINU) до ZAR
R.0,00752556
1 Aster Inu (ASTERINU) до UAH
0,01813686
1 Aster Inu (ASTERINU) до TZS
T.Sh.1,07960104
1 Aster Inu (ASTERINU) до VES
Bs0,092008
1 Aster Inu (ASTERINU) до CLP
$0,410564
1 Aster Inu (ASTERINU) до PKR
Rs0,12252688
1 Aster Inu (ASTERINU) до KZT
0,23295384
1 Aster Inu (ASTERINU) до THB
฿0,01424388
1 Aster Inu (ASTERINU) до TWD
NT$0,01337588
1 Aster Inu (ASTERINU) до AED
د.إ0,00159278
1 Aster Inu (ASTERINU) до CHF
Fr0,00034286
1 Aster Inu (ASTERINU) до HKD
HK$0,00337218
1 Aster Inu (ASTERINU) до AMD
֏0,16558402
1 Aster Inu (ASTERINU) до MAD
.د.م0,00400582
1 Aster Inu (ASTERINU) до MXN
$0,0079856
1 Aster Inu (ASTERINU) до SAR
ريال0,0016275
1 Aster Inu (ASTERINU) до ETB
Br0,06553834
1 Aster Inu (ASTERINU) до KES
KSh0,05592524
1 Aster Inu (ASTERINU) до JOD
د.أ0,000307706
1 Aster Inu (ASTERINU) до PLN
0,00157976
1 Aster Inu (ASTERINU) до RON
лв0,00189658
1 Aster Inu (ASTERINU) до SEK
kr0,00407526
1 Aster Inu (ASTERINU) до BGN
лв0,00072912
1 Aster Inu (ASTERINU) до HUF
Ft0,14583268
1 Aster Inu (ASTERINU) до CZK
0,00908796
1 Aster Inu (ASTERINU) до KWD
د.ك0,000132804
1 Aster Inu (ASTERINU) до ILS
0,00142786
1 Aster Inu (ASTERINU) до BOB
Bs0,00299026
1 Aster Inu (ASTERINU) до AZN
0,0007378
1 Aster Inu (ASTERINU) до TJS
SM0,00400582
1 Aster Inu (ASTERINU) до GEL
0,00117614
1 Aster Inu (ASTERINU) до AOA
Kz0,39707094
1 Aster Inu (ASTERINU) до BHD
.د.ب0,000163184
1 Aster Inu (ASTERINU) до BMD
$0,000434
1 Aster Inu (ASTERINU) до DKK
kr0,00279062
1 Aster Inu (ASTERINU) до HNL
L0,01136646
1 Aster Inu (ASTERINU) до MUR
0,01975568
1 Aster Inu (ASTERINU) до NAD
$0,00751688
1 Aster Inu (ASTERINU) до NOK
kr0,00433132
1 Aster Inu (ASTERINU) до NZD
$0,00075516
1 Aster Inu (ASTERINU) до PAB
B/.0,000434
1 Aster Inu (ASTERINU) до PGK
K0,00182714
1 Aster Inu (ASTERINU) до QAR
ر.ق0,00157542
1 Aster Inu (ASTERINU) до RSD
дин.0,04382532
1 Aster Inu (ASTERINU) до UZS
soʻm5,22891446
1 Aster Inu (ASTERINU) до ALL
L0,0361088
1 Aster Inu (ASTERINU) до ANG
ƒ0,00077686
1 Aster Inu (ASTERINU) до AWG
ƒ0,0007812
1 Aster Inu (ASTERINU) до BBD
$0,000868
1 Aster Inu (ASTERINU) до BAM
KM0,00072912
1 Aster Inu (ASTERINU) до BIF
Fr1,276394
1 Aster Inu (ASTERINU) до BND
$0,00055986
1 Aster Inu (ASTERINU) до BSD
$0,000434
1 Aster Inu (ASTERINU) до JMD
$0,0694617
1 Aster Inu (ASTERINU) до KHR
1,74297004
1 Aster Inu (ASTERINU) до KMF
Fr0,184016
1 Aster Inu (ASTERINU) до LAK
9,43478242
1 Aster Inu (ASTERINU) до LKR
රු0,13135444
1 Aster Inu (ASTERINU) до MDL
L0,00734328
1 Aster Inu (ASTERINU) до MGA
Ar1,93749752
1 Aster Inu (ASTERINU) до MOP
P0,00346332
1 Aster Inu (ASTERINU) до MVR
0,0066402
1 Aster Inu (ASTERINU) до MWK
MK0,7508634
1 Aster Inu (ASTERINU) до MZN
MT0,02773694
1 Aster Inu (ASTERINU) до NPR
रु0,06083378
1 Aster Inu (ASTERINU) до PYG
3,056228
1 Aster Inu (ASTERINU) до RWF
Fr0,628866
1 Aster Inu (ASTERINU) до SBD
$0,00356748
1 Aster Inu (ASTERINU) до SCR
0,00599354
1 Aster Inu (ASTERINU) до SRD
$0,01722546
1 Aster Inu (ASTERINU) до SVC
$0,00378448
1 Aster Inu (ASTERINU) до SZL
L0,00751254
1 Aster Inu (ASTERINU) до TMT
m0,001519
1 Aster Inu (ASTERINU) до TND
د.ت0,00127162
1 Aster Inu (ASTERINU) до TTD
$0,00293384
1 Aster Inu (ASTERINU) до UGX
Sh1,512056
1 Aster Inu (ASTERINU) до XAF
Fr0,244776
1 Aster Inu (ASTERINU) до XCD
$0,0011718
1 Aster Inu (ASTERINU) до XOF
Fr0,244776
1 Aster Inu (ASTERINU) до XPF
Fr0,044268
1 Aster Inu (ASTERINU) до BWP
P0,00580258
1 Aster Inu (ASTERINU) до BZD
$0,000868
1 Aster Inu (ASTERINU) до CVE
$0,0411866
1 Aster Inu (ASTERINU) до DJF
Fr0,076818
1 Aster Inu (ASTERINU) до DOP
$0,02763712
1 Aster Inu (ASTERINU) до DZD
د.ج0,0564634
1 Aster Inu (ASTERINU) до FJD
$0,00099386
1 Aster Inu (ASTERINU) до GNF
Fr3,74108
1 Aster Inu (ASTERINU) до GTQ
Q0,00331576
1 Aster Inu (ASTERINU) до GYD
$0,09054542
1 Aster Inu (ASTERINU) до ISK
kr0,052948

Ресурс Aster Inu

Щоб дізнатися більше про Aster Inu, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Офіційний вебсайтAster Inu
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Aster Inu

Скільки сьогодні коштує Aster Inu (ASTERINU)?
Актуальна ціна ASTERINU у USD становить 0,000434 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна ASTERINU до USD?
Поточна ціна ASTERINU до USD — $ 0,000434. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Aster Inu?
Ринкова капіталізація ASTERINU — $ 429,66K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція ASTERINU?
Циркуляційна пропозиція ASTERINU — 990,00M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) ASTERINU?
ASTERINU досяг історичної максимальної ціни у 0,008002267526781424 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) ASTERINU?
Історична мінімальна ціна ASTERINU становила 0,000259532459962941 USD.
Який обсяг торгівлі ASTERINU?
Актуальний обсяг торгівлі ASTERINU за 24 години — $ 24,76K USD.
Чи підніметься ціна ASTERINU цього року?
ASTERINU може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни ASTERINU для поглибленого аналізу.
Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення.

Калькулятор ASTERINU до USD

Сума

ASTERINU
ASTERINU
USD
USD

1 ASTERINU = 0,000434 USD

Торгувати ASTERINU

ASTERINU/USDT
$0,000434
$0,000434
+9,04%

