Токеноміка Arowana (ARW)
Токеноміка та аналіз ціни Arowana (ARW)
Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Arowana (ARW), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.
Інформація Arowana (ARW)
Ідеальне поєднання RWA та DeFi. Надає всі фінансові послуги, такі як торгівля золотом та кредитування з Web2 на платформі Web3. Весь проєкт поділений на дві області: AGT та ARW. AGT — це токен, підкріплений золотом, який надається користувачам на основі кількості фізичного золота, яке вони депонують. Користувачі можуть брати участь у різних подіях на платформі, таких як використання AGT як застави для позики USDT. ARW — це токен, який використовується в усій екосистемі проєкту — для операцій, винагород, плати за послуги, управління тощо. Він відіграє ключову роль у визначенні напрямку розвитку екосистеми та підтримці її використання, діяльності та участі. Іншими словами, в межах платформи проєкту AGT та ARW є основними компонентами, які вирішують різні існуючі проблеми на сучасному ринку та представляють нову парадигму для RWA та DeFi. Підсумовуючи, проєкт має на меті надати абсолютно нову парадигму для RWA та DeFi, вирішуючи проблему розриву на сучасному ринку між цифровою інфраструктурою та активами реального світу, а також усуваючи обмеження існуючих моделей Web2 та Web3.
Токеноміка Arowana (ARW): пояснення ключових показників та варіанти використання
Розуміння токеноміки Arowana (ARW) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.
Ключові показники та як вони розраховуються:
Загальна пропозиція:
Максимальна кількість токенів ARW, які були або будуть коли-небудь створені.
Циркуляційна пропозиція:
Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.
Максимальна пропозиція:
Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ARW, яка може існувати.
FDV (повністю розведена вартість):
Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.
Рівень інфляції:
Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.
Чому ці показники важливі для трейдерів?
Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.
Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.
Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.
Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.
Тепер, коли ви розумієте токеноміку ARW, досліджуйте ціну токена ARW в реальному часі!
Як купити ARW
Зацікавлені в додаванні Arowana (ARW) у свій портфель? MEXC підтримує різні способи купівлі ARW, включаючи кредитні картки, банківські перекази та P2P-торгівлю. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC робить купівлю криптовалюти простою та безпечною.
Історія ціни Arowana (ARW)
Аналіз історії ціни ARW допомагає користувачам зрозуміти минулі рухи ринку, ключові рівні підтримки/опору та моделі волатильності. Незалежно від того, чи відстежуєте ви історичні максимуми, чи визначаєте тренди, історичні дані є важливою частиною прогнозу цін та технічного аналізу.
Прогноз ціни ARW
Хочете знати, куди рухається ARW? Наша сторінка прогнозу ціни ARW поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє.
Чому варто обрати MEXC?
MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти.
Відмова від відповідальності
Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.
Будь ласка, прочитайте та ознайомтеся з Угодою користувача та Політикою конфіденційності
Купити Arowana (ARW)
Сума
1 ARW = 0,03411 USD