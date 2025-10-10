Ідеальне поєднання RWA та DeFi. Надає всі фінансові послуги, такі як торгівля золотом та кредитування з Web2 на платформі Web3. Весь проєкт поділений на дві області: AGT та ARW. AGT — це токен, підкріплений золотом, який надається користувачам на основі кількості фізичного золота, яке вони депонують. Користувачі можуть брати участь у різних подіях на платформі, таких як використання AGT як застави для позики USDT. ARW — це токен, який використовується в усій екосистемі проєкту — для операцій, винагород, плати за послуги, управління тощо. Він відіграє ключову роль у визначенні напрямку розвитку екосистеми та підтримці її використання, діяльності та участі. Іншими словами, в межах платформи проєкту AGT та ARW є основними компонентами, які вирішують різні існуючі проблеми на сучасному ринку та представляють нову парадигму для RWA та DeFi. Підсумовуючи, проєкт має на меті надати абсолютно нову парадигму для RWA та DeFi, вирішуючи проблему розриву на сучасному ринку між цифровою інфраструктурою та активами реального світу, а також усуваючи обмеження існуючих моделей Web2 та Web3.

