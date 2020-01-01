Токеноміка Pirate Chain (ARRR) Дізнайтеся ключову інформацію про Pirate Chain (ARRR), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Pirate Chain (ARRR) Pirate (ARRR) — це справжня монета конфіденційності, яка дуже серйозно ставиться до фінансової конфіденційності. PIRATE використовує протокол конфіденційності, який не може бути скомпрометований діяльністю інших користувачів у мережі. Взаємодії між пірами шифруються за допомогою технології доказу із нульовим розголошенням, і технології zk-SNARK (короткі неінтерактивні аргументи знань з нульовим розголошенням), які усувають інформацію, яка використовується в типових прозорих транзакціях псевдонімів. Офіційний вебсайт: https://piratechain.com/ Whitepaper: https://piratechain.com/whitepaper/ Оглядач блокчейну: https://explorer.piratechain.com/ Купити ARRR зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Pirate Chain (ARRR) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Pirate Chain (ARRR), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 28,16M $ 28,16M $ 28,16M Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 196,21M $ 196,21M $ 196,21M FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,61 $ 0,61 $ 0,61 Історичний мінімум: $ 0,0127392379923 $ 0,0127392379923 $ 0,0127392379923 Поточна ціна: $ 0,1435 $ 0,1435 $ 0,1435 Дізнайтеся більше про ціну Pirate Chain (ARRR)

Токеноміка Pirate Chain (ARRR): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Pirate Chain (ARRR) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ARRR, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ARRR, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ARRR, досліджуйте ціну токена ARRR в реальному часі!

Як купити ARRR Зацікавлені в додаванні Pirate Chain (ARRR) у свій портфель? MEXC підтримує різні способи купівлі ARRR, включаючи кредитні картки, банківські перекази та P2P-торгівлю. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC робить купівлю криптовалюти простою та безпечною. Дізнайтеся, як купити ARRR на MEXC зараз!

Історія ціни Pirate Chain (ARRR) Аналіз історії ціни ARRR допомагає користувачам зрозуміти минулі рухи ринку, ключові рівні підтримки/опору та моделі волатильності. Незалежно від того, чи відстежуєте ви історичні максимуми, чи визначаєте тренди, історичні дані є важливою частиною прогнозу цін та технічного аналізу. Досліджуйте сторію ціни ARRR прямо зараз!

Прогноз ціни ARRR Хочете знати, куди рухається ARRR? Наша сторінка прогнозу ціни ARRR поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена ARRR зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!