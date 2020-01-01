Токеноміка Argentine Football (ARG) Дізнайтеся ключову інформацію про Argentine Football (ARG), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Argentine Football (ARG) Argentina is among the most successful national sides of all time with two World Cup wins, 14 victories in the Copa América, and an incredible production line of talent, which includes, arguably, the two greatest players of all time in Diego Maradona and Lionel Messi. Argentine Football Association Fan Token (ARG) is a cryptocurrency and operates on the Chiliz platform. Офіційний вебсайт: https://socios.com Оглядач блокчейну: https://chiliscan.com/token/0xd34625c1c812439229EF53e06f22053249D011f5 Купити ARG зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Argentine Football (ARG) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Argentine Football (ARG), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 6,16M $ 6,16M $ 6,16M Загальна пропозиція: $ 20,00M $ 20,00M $ 20,00M Циркуляційна пропозиція: $ 8,10M $ 8,10M $ 8,10M FDV (повністю розведена вартість): $ 15,21M $ 15,21M $ 15,21M Історичний максимум: $ 9,269 $ 9,269 $ 9,269 Історичний мінімум: $ 0,4221301026710237 $ 0,4221301026710237 $ 0,4221301026710237 Поточна ціна: $ 0,7606 $ 0,7606 $ 0,7606 Дізнайтеся більше про ціну Argentine Football (ARG)

Токеноміка Argentine Football (ARG): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Argentine Football (ARG) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ARG, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ARG, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ARG, досліджуйте ціну токена ARG в реальному часі!

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