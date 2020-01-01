Токеноміка The Arena (ARENA) Дізнайтеся ключову інформацію про The Arena (ARENA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація The Arena (ARENA) The Arena is a next gen SocialFi app redefining how creators connect, engage and monetize their content. Офіційний вебсайт: https://arena.social/ Whitepaper: https://drive.google.com/drive/folders/19RfbIHtoaskEdF5x95YrvnowbG8eCpvi?usp=sharing Оглядач блокчейну: https://snowtrace.io/token/0xB8d7710f7d8349A506b75dD184F05777c82dAd0C?chainid=43114 Купити ARENA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни The Arena (ARENA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена The Arena (ARENA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 25,50M $ 25,50M $ 25,50M Загальна пропозиція: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Циркуляційна пропозиція: $ 2,55B $ 2,55B $ 2,55B FDV (повністю розведена вартість): $ 99,90M $ 99,90M $ 99,90M Історичний максимум: $ 0,0214 $ 0,0214 $ 0,0214 Історичний мінімум: $ 0,002959596525266224 $ 0,002959596525266224 $ 0,002959596525266224 Поточна ціна: $ 0,00999 $ 0,00999 $ 0,00999 Дізнайтеся більше про ціну The Arena (ARENA)

Токеноміка The Arena (ARENA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки The Arena (ARENA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ARENA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ARENA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ARENA, досліджуйте ціну токена ARENA в реальному часі!

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