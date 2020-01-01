Токеноміка Areon Network (AREA) Дізнайтеся ключову інформацію про Areon Network (AREA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Areon Network (AREA) Areon Network — це блокчейн рівня 1 наступного покоління з унікальним механізмом консенсусу: Proof of Area. Areon виділяється як зручна екосистема для користувачів криптовалюти, яка забезпечує швидкі, безпечні та стабільні транзакції зі справедливою комісією за транзакції. Компоненти мережі Areon: Areon Foundation та Areon Chain (рівень 1, PoA, сумісний з EVM) AREA є першою криптовалютою, яка використовує протокол Proof of Area (PoA). Хоча цей унікальний консенсусний механізм схожий на ""делеговане підтвердження частки"", він пропонує додаткову вигоду для власників у формі права на власність цифровою землею. Офіційний вебсайт: https://areon.network/ Whitepaper: https://docs.areon.network/ Оглядач блокчейну: https://areonscan.com Купити AREA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Areon Network (AREA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Areon Network (AREA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 2,29M $ 2,29M $ 2,29M Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 118,46M $ 118,46M $ 118,46M FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,21 $ 0,21 $ 0,21 Історичний мінімум: $ 0,003344192063297708 $ 0,003344192063297708 $ 0,003344192063297708 Поточна ціна: $ 0,01935 $ 0,01935 $ 0,01935 Дізнайтеся більше про ціну Areon Network (AREA)

Токеноміка Areon Network (AREA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Areon Network (AREA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів AREA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів AREA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку AREA, досліджуйте ціну токена AREA в реальному часі!

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