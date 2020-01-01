Токеноміка Legend of Arcadia (ARCA) Дізнайтеся ключову інформацію про Legend of Arcadia (ARCA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Legend of Arcadia (ARCA) Legend of Arcadia — це безплатна мультичейн казуальна карткова стратегія, яка поєднує в собі традиційний ігровий досвід з Web3 GameFi 2.0. Окрім занурення у захопливий всесвіт гри, гравці також можуть збільшувати прибуток за допомогою стейкінгу, битв та майнінгу. Офіційний вебсайт: https://legendofarcadia.io/ Whitepaper: https://whitepaper.legendofarcadia.io/legend-of-arcadia Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x1c00c3e03c3a10a0c1d9b6d1a42e797d7cb4147a Купити ARCA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Legend of Arcadia (ARCA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Legend of Arcadia (ARCA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 20,76M $ 20,76M $ 20,76M Історичний максимум: $ 0,0988 $ 0,0988 $ 0,0988 Історичний мінімум: $ 0,013675110217437872 $ 0,013675110217437872 $ 0,013675110217437872 Поточна ціна: $ 0,02076 $ 0,02076 $ 0,02076 Дізнайтеся більше про ціну Legend of Arcadia (ARCA)

Токеноміка Legend of Arcadia (ARCA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Legend of Arcadia (ARCA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ARCA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ARCA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ARCA, досліджуйте ціну токена ARCA в реальному часі!

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