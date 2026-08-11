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Поточна ціна ARBT сьогодні становить -- UAH. Ринкова капіталізація ARBTOLD становить -- UAH. Відстежуйте оновлення цін ARBTOLD до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна ARBT сьогодні становить -- UAH. Ринкова капіталізація ARBTOLD становить -- UAH. Відстежуйте оновлення цін ARBTOLD до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про ARBTOLD

Інформація про ціну ARBTOLD

Що таке ARBTOLD

Токеноміка ARBTOLD

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Курс ARBT (ARBTOLD)

Лістинг не пройдено

UAH
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 18:01:41 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна ARBT

Поточна ціна ARBT (ARBTOLD) сьогодні становить --, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ARBTOLD до UAH становить -- за ARBTOLD.

ARBT наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- ARBTOLD. Протягом останніх 24 годин ARBTOLD торгувався між -- (мінімум) та -- (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці ARBTOLD змінився на -- за останню годину та на -- за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо ARBT (ARBTOLD)

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Поточна ринкова капіталізація ARBT — --, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ARBTOLD — --, зі загальною пропозицією --. А повністю розведена вартість (FDV) становить --.

Історія ціни ARBT у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
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Мін. за 24 год
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Макс. за 24 год

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Історія ціни ARBT (ARBTOLD) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на ARBT за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
No Data
Зміна ціни ARBT сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни ARBTOLD на -- (--), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни ARBT за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на -- (--), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни ARBT за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник ARBTOLD змінився на -- (--), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни ARBT за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на -- (--), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Прогноз ціни ARBT

Прогноз ціни ARBT (ARBTOLD) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна ARBTOLD у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни ARBT (ARBTOLD) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна ARBT потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне ARBT у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни ARBTOLD на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни ARBT.

Люди також запитують: Інші запитання про ARBT

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 18:01:41 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для ARBT (ARBTOLD)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про ARBT

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Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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