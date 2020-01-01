Токеноміка Apu Apustaja (APU)
Інформація Apu Apustaja (APU)
APU, також відомий як Helper, ─ це добра і наївна антропоморфна жаба, яку люблять в інтернеті. Втомившись від низькопробних мемкоїнів, найчастіше під керівництвом шахрайських розробників, Apu вирішила створити свою власну, повністю прозору монету: $APU, яка буде випущена найближчим часом. Єдину і неповторну монету для всіх френів. Вже завоювавши інтернет і серця мільйонів людей, Apu тепер на шляху до підкорення криптосфери. Якщо ви вважаєте себе френом, сміливо приєднуйтесь до нас у цій дивовижній подорожі до єдиного місця, де є місце таким персонажам, як Апу: на Місяць.
Токеноміка та аналіз ціни Apu Apustaja (APU)
Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Apu Apustaja (APU), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.
Токеноміка Apu Apustaja (APU): пояснення ключових показників та варіанти використання
Розуміння токеноміки Apu Apustaja (APU) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.
Ключові показники та як вони розраховуються:
Загальна пропозиція:
Максимальна кількість токенів APU, які були або будуть коли-небудь створені.
Циркуляційна пропозиція:
Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.
Максимальна пропозиція:
Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів APU, яка може існувати.
FDV (повністю розведена вартість):
Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.
Рівень інфляції:
Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.
Чому ці показники важливі для трейдерів?
Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.
Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.
Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.
Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.
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Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.
Купити Apu Apustaja (APU)
Сума
1 APU = 0,0001946 USD