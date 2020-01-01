Токеноміка Apu Apustaja (APU) Дізнайтеся ключову інформацію про Apu Apustaja (APU), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Apu Apustaja (APU) APU, також відомий як Helper, ─ це добра і наївна антропоморфна жаба, яку люблять в інтернеті. Втомившись від низькопробних мемкоїнів, найчастіше під керівництвом шахрайських розробників, Apu вирішила створити свою власну, повністю прозору монету: $APU, яка буде випущена найближчим часом. Єдину і неповторну монету для всіх френів. Вже завоювавши інтернет і серця мільйонів людей, Apu тепер на шляху до підкорення криптосфери. Якщо ви вважаєте себе френом, сміливо приєднуйтесь до нас у цій дивовижній подорожі до єдиного місця, де є місце таким персонажам, як Апу: на Місяць. Офіційний вебсайт: https://apu.com/ Whitepaper: https://cdn.apu.community/apu_whitepaper.pdf Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x594DaaD7D77592a2b97b725A7AD59D7E188b5bFa Купити APU зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Apu Apustaja (APU) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Apu Apustaja (APU), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 65,75M $ 65,75M $ 65,75M Загальна пропозиція: $ 420,69B $ 420,69B $ 420,69B Циркуляційна пропозиція: $ 337,89B $ 337,89B $ 337,89B FDV (повністю розведена вартість): $ 81,87M $ 81,87M $ 81,87M Історичний максимум: $ 0,00148 $ 0,00148 $ 0,00148 Історичний мінімум: $ 0,00000001170769029 $ 0,00000001170769029 $ 0,00000001170769029 Поточна ціна: $ 0,0001946 $ 0,0001946 $ 0,0001946 Дізнайтеся більше про ціну Apu Apustaja (APU)

Токеноміка Apu Apustaja (APU): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Apu Apustaja (APU) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів APU, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів APU, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку APU, досліджуйте ціну токена APU в реальному часі!

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