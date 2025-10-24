Актуальна ціна AppLovin сьогодні становить 593.23 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни APPON до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни APPON на MEXC вже зараз.Актуальна ціна AppLovin сьогодні становить 593.23 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни APPON до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни APPON на MEXC вже зараз.

Логотип AppLovin

Курс AppLovin (APPON)

Актуальна ціна 1 APPON до USD:

$593,23
+2,57%1D
USD
Графік ціни AppLovin (APPON) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:24:03 (UTC+8)

Інформація щодо ціни AppLovin (APPON) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 560,03
Мін. за 24 год
$ 593,97
Макс. за 24 год

$ 560,03
$ 593,97
$ 726,556761752886
$ 470,4602767878368
-0,03%

+2,57%

-1,34%

-1,34%

Актуальна ціна AppLovin (APPON) становить $ 593,23. За останні 24 години APPON торгувався між мінімумом у $ 560,03 і максимумом у $ 593,97, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум APPON становить $ 726,556761752886, тоді як його історичний мінімум — $ 470,4602767878368.

Що стосується короткострокових результатів, то APPON змінився на -0,03% за останню годину, +2,57% за 24 години та на -1,34% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо AppLovin (APPON)

No.2810

$ 260,49K
$ 58,39K
$ 260,49K
439,10
439,09941593
ETH

Поточна ринкова капіталізація AppLovin — $ 260,49K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 58,39K. Циркуляційна пропозиція APPON — 439,10, зі загальною пропозицією 439.09941593. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 260,49K.

Історія ціни AppLovin (APPON) у USD

Відстежуйте зміни ціни на AppLovin за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +14,864+2,57%
30 днів$ -59,18-9,08%
60 днів$ +93,23+18,64%
90 днів$ +93,23+18,64%
Зміна ціни AppLovin сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни APPON на $ +14,864 (+2,57%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни AppLovin за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -59,18 (-9,08%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни AppLovin за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник APPON змінився на $ +93,23 (+18,64%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни AppLovin за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +93,23 (+18,64%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для AppLovin (APPON)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни AppLovin зараз.

Що таке AppLovin (APPON)

Ondo — це компанія, що займається технологіями блокчейну. Її місія — прискорити перехід до відкритої економіки шляхом створення платформ, активів та інфраструктури, які виводять фінансові ринки у блокчейн.

Проєкт AppLovin доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями AppLovin. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу APPON, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про AppLovin у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі AppLovin безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни AppLovin (USD)

Скільки коштуватиме AppLovin (APPON) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів AppLovin (APPON) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо AppLovin.

Перегляньте прогноз ціни AppLovin вже зараз!

Токеноміка AppLovin (APPON)

Розуміння токеноміки AppLovin (APPON) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена APPON зараз!

Як купити AppLovin (APPON)

Шукаєте як купити AppLovin? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати AppLovin на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

APPON до місцевих валют

1 AppLovin (APPON) до VND
15 610 847,45
1 AppLovin (APPON) до AUD
A$907,6419
1 AppLovin (APPON) до GBP
444,9225
1 AppLovin (APPON) до EUR
510,1778
1 AppLovin (APPON) до USD
$593,23
1 AppLovin (APPON) до MYR
RM2 503,4306
1 AppLovin (APPON) до TRY
24 945,3215
1 AppLovin (APPON) до JPY
¥90 170,96
1 AppLovin (APPON) до ARS
ARS$880 157,5541
1 AppLovin (APPON) до RUB
48 300,7866
1 AppLovin (APPON) до INR
52 109,3232
1 AppLovin (APPON) до IDR
Rp9 887 162,7118
1 AppLovin (APPON) до PHP
34 804,8041
1 AppLovin (APPON) до EGP
￡E.28 231,8157
1 AppLovin (APPON) до BRL
R$3 191,5774
1 AppLovin (APPON) до CAD
C$830,522
1 AppLovin (APPON) до BDT
72 492,706
1 AppLovin (APPON) до NGN
866 026,8155
1 AppLovin (APPON) до COP
$2 317 304,6875
1 AppLovin (APPON) до ZAR
R.10 286,6082
1 AppLovin (APPON) до UAH
24 791,0817
1 AppLovin (APPON) до TZS
T.Sh.1 475 695,2188
1 AppLovin (APPON) до VES
Bs125 764,76
1 AppLovin (APPON) до CLP
$561 195,58
1 AppLovin (APPON) до PKR
Rs167 480,6936
1 AppLovin (APPON) до KZT
318 422,1348
1 AppLovin (APPON) до THB
฿19 469,8086
1 AppLovin (APPON) до TWD
NT$18 283,3486
1 AppLovin (APPON) до AED
د.إ2 177,1541
1 AppLovin (APPON) до CHF
Fr468,6517
1 AppLovin (APPON) до HKD
HK$4 609,3971
1 AppLovin (APPON) до AMD
֏226 335,0419
1 AppLovin (APPON) до MAD
.د.م5 475,5129
1 AppLovin (APPON) до MXN
$10 915,432
1 AppLovin (APPON) до SAR
ريال2 224,6125
1 AppLovin (APPON) до ETB
Br89 583,6623
1 AppLovin (APPON) до KES
KSh76 443,6178
1 AppLovin (APPON) до JOD
د.أ420,60007
1 AppLovin (APPON) до PLN
2 159,3572
1 AppLovin (APPON) до RON
лв2 592,4151
1 AppLovin (APPON) до SEK
kr5 570,4297
1 AppLovin (APPON) до BGN
лв996,6264
1 AppLovin (APPON) до HUF
Ft199 337,1446
1 AppLovin (APPON) до CZK
12 422,2362
1 AppLovin (APPON) до KWD
د.ك181,52838
1 AppLovin (APPON) до ILS
1 951,7267
1 AppLovin (APPON) до BOB
Bs4 087,3547
1 AppLovin (APPON) до AZN
1 008,491
1 AppLovin (APPON) до TJS
SM5 475,5129
1 AppLovin (APPON) до GEL
1 607,6533
1 AppLovin (APPON) до AOA
Kz542 752,0593
1 AppLovin (APPON) до BHD
.د.ب223,05448
1 AppLovin (APPON) до BMD
$593,23
1 AppLovin (APPON) до DKK
kr3 814,4689
1 AppLovin (APPON) до HNL
L15 536,6937
1 AppLovin (APPON) до MUR
27 003,8296
1 AppLovin (APPON) до NAD
$10 274,7436
1 AppLovin (APPON) до NOK
kr5 920,4354
1 AppLovin (APPON) до NZD
$1 032,2202
1 AppLovin (APPON) до PAB
B/.593,23
1 AppLovin (APPON) до PGK
K2 497,4983
1 AppLovin (APPON) до QAR
ر.ق2 153,4249
1 AppLovin (APPON) до RSD
дин.59 904,3654
1 AppLovin (APPON) до UZS
soʻm7 147 347,7537
1 AppLovin (APPON) до ALL
L49 356,736
1 AppLovin (APPON) до ANG
ƒ1 061,8817
1 AppLovin (APPON) до AWG
ƒ1 067,814
1 AppLovin (APPON) до BBD
$1 186,46
1 AppLovin (APPON) до BAM
KM996,6264
1 AppLovin (APPON) до BIF
Fr1 744 689,43
1 AppLovin (APPON) до BND
$765,2667
1 AppLovin (APPON) до BSD
$593,23
1 AppLovin (APPON) до JMD
$94 946,4615
1 AppLovin (APPON) до KHR
2 382 447,2738
1 AppLovin (APPON) до KMF
Fr251 529,52
1 AppLovin (APPON) до LAK
12 896 304,0899
1 AppLovin (APPON) до LKR
රු179 546,9918
1 AppLovin (APPON) до MDL
L10 037,4516
1 AppLovin (APPON) до MGA
Ar2 648 344,8244
1 AppLovin (APPON) до MOP
P4 733,9754
1 AppLovin (APPON) до MVR
9 076,419
1 AppLovin (APPON) до MWK
MK1 026 347,223
1 AppLovin (APPON) до MZN
MT37 913,3293
1 AppLovin (APPON) до NPR
रु83 153,0491
1 AppLovin (APPON) до PYG
4 177 525,66
1 AppLovin (APPON) до RWF
Fr859 590,27
1 AppLovin (APPON) до SBD
$4 876,3506
1 AppLovin (APPON) до SCR
8 192,5063
1 AppLovin (APPON) до SRD
$23 545,2987
1 AppLovin (APPON) до SVC
$5 172,9656
1 AppLovin (APPON) до SZL
L10 268,8113
1 AppLovin (APPON) до TMT
m2 076,305
1 AppLovin (APPON) до TND
د.ت1 738,1639
1 AppLovin (APPON) до TTD
$4 010,2348
1 AppLovin (APPON) до UGX
Sh2 066 813,32
1 AppLovin (APPON) до XAF
Fr334 581,72
1 AppLovin (APPON) до XCD
$1 601,721
1 AppLovin (APPON) до XOF
Fr334 581,72
1 AppLovin (APPON) до XPF
Fr60 509,46
1 AppLovin (APPON) до BWP
P7 931,4851
1 AppLovin (APPON) до BZD
$1 186,46
1 AppLovin (APPON) до CVE
$56 297,527
1 AppLovin (APPON) до DJF
Fr105 001,71
1 AppLovin (APPON) до DOP
$37 776,8864
1 AppLovin (APPON) до DZD
د.ج77 179,223
1 AppLovin (APPON) до FJD
$1 358,4967
1 AppLovin (APPON) до GNF
Fr5 113 642,6
1 AppLovin (APPON) до GTQ
Q4 532,2772
1 AppLovin (APPON) до GYD
$123 765,5749
1 AppLovin (APPON) до ISK
kr72 374,06

Ресурс AppLovin

Щоб дізнатися більше про AppLovin, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Офіційний вебсайтAppLovin
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про AppLovin

Скільки сьогодні коштує AppLovin (APPON)?
Актуальна ціна APPON у USD становить 593,23 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна APPON до USD?
Поточна ціна APPON до USD — $ 593,23. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація AppLovin?
Ринкова капіталізація APPON — $ 260,49K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція APPON?
Циркуляційна пропозиція APPON — 439,10 USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) APPON?
APPON досяг історичної максимальної ціни у 726,556761752886 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) APPON?
Історична мінімальна ціна APPON становила 470,4602767878368 USD.
Який обсяг торгівлі APPON?
Актуальний обсяг торгівлі APPON за 24 години — $ 58,39K USD.
Чи підніметься ціна APPON цього року?
APPON може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни APPON для поглибленого аналізу.
Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор APPON до USD

Сума

APPON
APPON
USD
USD

1 APPON = 593,23 USD

Торгувати APPON

APPON/USDT
$593,23
$593,23$593,23
+2,61%

Приєднуйтесь до MEXC сьогодні

Комісія спотового мейкера — --, комісія спотового тейкера — --
Комісія ф'ючерсного мейкера — --, комісія ф'ючерсного тейкера — --