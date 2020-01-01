Токеноміка APF Coin (APFC) Дізнайтеся ключову інформацію про APF Coin (APFC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація APF Coin (APFC) APF (скорочення від Agrární půdní fond s.r.o.) — це стартап із Чеської Республіки, який народився в результаті співпраці між інвестором, брокером з нерухомості та торговцями сільськогосподарськими землями. Тепер під керівництвом APF GROUP проєкт в основному займається інвестиціями в сільськогосподарські угіддя. APFC (APF Coin), що підтримується активами APF Group, буде використовуватися для придбання сільськогосподарських земель та інвестування в пов’язані з сільським господарством цінні папери та криптовалюти. Офіційний вебсайт: https://apfdigitalagrifund.com/en/ Whitepaper: https://apfdigitalagrifund.com/site/assets/files/1034/apf_whitepaper-01-24.pdf Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x8eD955a2b7d2C3a17a9d05dACa95E01818f8C11e Купити APFC зараз!

Токеноміка та аналіз ціни APF Coin (APFC) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена APF Coin (APFC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 250,00M $ 250,00M $ 250,00M Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 18,73M $ 18,73M $ 18,73M Історичний максимум: $ 1,1497 $ 1,1497 $ 1,1497 Історичний мінімум: $ 0,15298971951084236 $ 0,15298971951084236 $ 0,15298971951084236 Поточна ціна: $ 0,0749 $ 0,0749 $ 0,0749 Дізнайтеся більше про ціну APF Coin (APFC)

Токеноміка APF Coin (APFC): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки APF Coin (APFC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів APFC, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів APFC, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку APFC, досліджуйте ціну токена APFC в реальному часі!

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