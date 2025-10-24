Актуальна ціна America Party сьогодні становить 0.0009716 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни APETH до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни APETH на MEXC вже зараз.Актуальна ціна America Party сьогодні становить 0.0009716 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни APETH до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни APETH на MEXC вже зараз.

Курс America Party (APETH)

$0,0009716
Графік ціни America Party (APETH) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:23:55 (UTC+8)

Інформація щодо ціни America Party (APETH) (USD)

Актуальна ціна America Party (APETH) становить $ 0,0009716. За останні 24 години APETH торгувався між мінімумом у $ 0,0009653 і максимумом у $ 0,0012168, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум APETH становить $ 0,041828596012183014, тоді як його історичний мінімум — $ 0,000003393228455216.

Що стосується короткострокових результатів, то APETH змінився на -1,16% за останню годину, -20,15% за 24 години та на +4,98% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо America Party (APETH)

Поточна ринкова капіталізація America Party — $ 971,60K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 54,84K. Циркуляційна пропозиція APETH — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 971,60K.

Історія ціни America Party (APETH) у USD

Відстежуйте зміни ціни на America Party за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,000245181-20,15%
30 днів$ -0,0002764-22,15%
60 днів$ -0,0025014-72,03%
90 днів$ -0,0104794-91,52%
Зміна ціни America Party сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни APETH на $ -0,000245181 (-20,15%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни America Party за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0,0002764 (-22,15%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни America Party за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник APETH змінився на $ -0,0025014 (-72,03%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни America Party за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ -0,0104794 (-91,52%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для America Party (APETH)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни America Party зараз.

Що таке America Party (APETH)

$AP — це мемкоїн, тематика якого пов'язана з концепцією Американської партії.

Проєкт America Party доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями America Party. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу APETH, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про America Party у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі America Party безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни America Party (USD)

Скільки коштуватиме America Party (APETH) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів America Party (APETH) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо America Party.

Перегляньте прогноз ціни America Party вже зараз!

Токеноміка America Party (APETH)

Розуміння токеноміки America Party (APETH) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена APETH зараз!

Як купити America Party (APETH)

Шукаєте як купити America Party? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати America Party на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

APETH до місцевих валют

Ресурс America Party

Щоб дізнатися більше про America Party, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Офіційний вебсайтAmerica Party
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про America Party

Скільки сьогодні коштує America Party (APETH)?
Актуальна ціна APETH у USD становить 0,0009716 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна APETH до USD?
Поточна ціна APETH до USD — $ 0,0009716. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація America Party?
Ринкова капіталізація APETH — $ 971,60K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція APETH?
Циркуляційна пропозиція APETH — 1,00B USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) APETH?
APETH досяг історичної максимальної ціни у 0,041828596012183014 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) APETH?
Історична мінімальна ціна APETH становила 0,000003393228455216 USD.
Який обсяг торгівлі APETH?
Актуальний обсяг торгівлі APETH за 24 години — $ 54,84K USD.
Чи підніметься ціна APETH цього року?
APETH може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни APETH для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:23:55 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

