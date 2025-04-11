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Поточна ціна AP3X (AP3X)

USD

Графік ціни AP3X (AP3X) в реальному часі

$0.1985
$0.1985$0.1985
-0.60%(1D)

Дані та інформація про ціну AP3X в реальному часі

Поточна ціна AP3X (AP3X) сьогодні становить 0.1985 USD з поточною ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AP3X у USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринку AP3X:
- Обсяг торгівлі за 24 год – $ 13.58K USD
- Зміна ціни AP3X протягом дня – -0.60%
- Циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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Цінові показники AP3XUSD

Відстежуйте зміни ціни на AP3X за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.001198-0.60%
30 днів$ +0.0985+98.50%
60 днів$ +0.0985+98.50%
90 днів$ +0.0985+98.50%
Зміна ціни AP3X сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни AP3X на $ -0.001198 (-0.60%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни AP3X за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +0.0985 (+98.50%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни AP3X за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник AP3X змінився на $ +0.0985 (+98.50%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни AP3X за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0.0985 (+98.50%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Інформація про ціну AP3X

Ознайомтеся з останніми даними про ціну AP3X: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.1969
$ 0.1969$ 0.1969

$ 0.2005
$ 0.2005$ 0.2005

$ 0.2296
$ 0.2296$ 0.2296

0.00%

-0.60%

-3.03%

Ринкова інформація AP3X

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 13.58K
$ 13.58K$ 13.58K

0.00
0.00 0.00

Що таке AP3X (AP3X)

APEX ─ це нативний токен екосистеми Apex Fusion, який карбується виключно в мережі Prime. Він забезпечує транзакції, стейкінг та управління у взаємопов'язаних блокчейн-мережах. Пропозиція та рівень інфляції контролюються валідаторами Prime та децентралізованою системою управління. Найменшою одиницею APEX є DFM. При переході між мережами на основі Cardano і EVM суми токенів округляються в меншу сторону, а різниця включається в комісію за перехід. APEX гарантує безперебійну передачу вартості в екосистемі, підтримуючи при цьому безпеку, ліквідність і роботу мережі.

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Прогноз ціни AP3X

Прогнози цін на криптовалюту включають прогнозування або спекуляцію щодо майбутніх значень криптовалют. Ці прогнози спрямовані на передбачення потенційної вартості конкретних криптовалют в майбутньому, таких як AP3X, Bitcoin або Ethereum. Яка буде майбутня ціна AP3X? Скільки вона буде коштувати у 2026, 2027, 2028, і до 2050 року? Для докладної інформації про прогнози ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку прогнозу ціни AP3X.

Історія ціни AP3X

Відстеження траєкторії ціни AP3X надає цінну інформацію про її минулі результати і допомагає інвесторам зрозуміти фактори, які впливають на її вартість з часом. Розуміння цих історичних моделей може надати цінний контекст для оцінки потенційної майбутньої траєкторії AP3X. Для докладної інформації про історію ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку історії ціни AP3X.

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AP3X до місцевих валют

1 AP3X до VND
5,089.7385
1 AP3X до AUD
A$0.315615
1 AP3X до GBP
0.15086
1 AP3X до EUR
0.17468
1 AP3X до USD
$0.1985
1 AP3X до MYR
RM0.87737
1 AP3X до TRY
7.55491
1 AP3X до JPY
¥28.490705
1 AP3X до RUB
16.51917
1 AP3X до INR
17.08688
1 AP3X до IDR
Rp3,308.33201
1 AP3X до KRW
281.959325
1 AP3X до PHP
11.35023
1 AP3X до EGP
￡E.10.18305
1 AP3X до BRL
R$1.16321
1 AP3X до CAD
C$0.27393
1 AP3X до BDT
24.123705
1 AP3X до NGN
317.09184
1 AP3X до UAH
8.2179
1 AP3X до VES
Bs14.0935
1 AP3X до PKR
Rs55.66337
1 AP3X до KZT
102.582815
1 AP3X до THB
฿6.643795
1 AP3X до TWD
NT$6.425445
1 AP3X до AED
د.إ0.728495
1 AP3X до CHF
Fr0.160785
1 AP3X до HKD
HK$1.538375
1 AP3X до MAD
.د.م1.84605
1 AP3X до MXN
$4.035505

Ресурс AP3X

Щоб дізнатися більше про AP3X, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтAP3X
Оглядач блокчейну

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Сума

AP3X
USD

1 AP3X = 0.1985 USD

Торгівля

AP3XUSDT
$0.1985
$0.1985$0.1985
-1.00%

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