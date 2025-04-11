Що таке AP3X (AP3X)

APEX ─ це нативний токен екосистеми Apex Fusion, який карбується виключно в мережі Prime. Він забезпечує транзакції, стейкінг та управління у взаємопов'язаних блокчейн-мережах. Пропозиція та рівень інфляції контролюються валідаторами Prime та децентралізованою системою управління. Найменшою одиницею APEX є DFM. При переході між мережами на основі Cardano і EVM суми токенів округляються в меншу сторону, а різниця включається в комісію за перехід. APEX гарантує безперебійну передачу вартості в екосистемі, підтримуючи при цьому безпеку, ліквідність і роботу мережі.

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Прогноз ціни AP3X

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Історія ціни AP3X

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AP3X до місцевих валют

1 AP3X до VND ₫ 5,089.7385 1 AP3X до AUD A$ 0.315615 1 AP3X до GBP ￡ 0.15086 1 AP3X до EUR € 0.17468 1 AP3X до USD $ 0.1985 1 AP3X до MYR RM 0.87737 1 AP3X до TRY ₺ 7.55491 1 AP3X до JPY ¥ 28.490705 1 AP3X до RUB ₽ 16.51917 1 AP3X до INR ₹ 17.08688 1 AP3X до IDR Rp 3,308.33201 1 AP3X до KRW ₩ 281.959325 1 AP3X до PHP ₱ 11.35023 1 AP3X до EGP ￡E. 10.18305 1 AP3X до BRL R$ 1.16321 1 AP3X до CAD C$ 0.27393 1 AP3X до BDT ৳ 24.123705 1 AP3X до NGN ₦ 317.09184 1 AP3X до UAH ₴ 8.2179 1 AP3X до VES Bs 14.0935 1 AP3X до PKR Rs 55.66337 1 AP3X до KZT ₸ 102.582815 1 AP3X до THB ฿ 6.643795 1 AP3X до TWD NT$ 6.425445 1 AP3X до AED د.إ 0.728495 1 AP3X до CHF Fr 0.160785 1 AP3X до HKD HK$ 1.538375 1 AP3X до MAD .د.م 1.84605 1 AP3X до MXN $ 4.035505

Ресурс AP3X

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Люди також запитують: Інші запитання про AP3X Яка сьогодні ціна AP3X (AP3X)? Поточна ціна AP3X (AP3X) становить 0.1985 USD . Яка ринкова капіталізація AP3X (AP3X)? Поточна ринкова капіталізація AP3X становить $ 0.00 USD . Вона розраховується шляхом множення поточної пропозиції AP3X на ринкову ціну в реальному часі 0.1985 USD . Яка циркуляційна пропозиція AP3X (AP3X)? Поточна циркуляційна пропозиція AP3X (AP3X) становить 0.00 USD . Яка була найвища ціна AP3X (AP3X)? Станом на 2025-04-12 , найвища ціна AP3X (AP3X) становить 0.2296 USD . Який обсяг торгівлі AP3X (AP3X) за 24 год? Обсяг торгівлі AP3X (AP3X) за 24 год становить $ 13.58K USD . Ви можете дізнатися більше про токени, доступні для торгівлі на MEXC, і перевірити їх обсяг торгівлі за 24 год.

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