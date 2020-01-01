Токеноміка AI DAO Network (AOS) Дізнайтеся ключову інформацію про AI DAO Network (AOS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація AI DAO Network (AOS) The AI DAO Network is a decentralized financial protocol based on OpenAI (ChatGPT). Dedicated to bridging the AI and crypto worlds enabling billions of ChatGPT users in the future to enter the web 3.0 era. Офіційний вебсайт: http://www.aidao.site/dapp/#/ Оглядач блокчейну: https://bscscan.com/token/0x8D57e36fdb1BE3a33d418A70A5730A469B181CbF?a=0x4982085c9e2f89f2ecb8131eca71afad896e89cb Купити AOS зараз!

Токеноміка та аналіз ціни AI DAO Network (AOS) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена AI DAO Network (AOS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: -- -- -- Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: -- -- -- FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,012342 $ 0,012342 $ 0,012342 Історичний мінімум: -- -- -- Поточна ціна: $ 0,000004328 $ 0,000004328 $ 0,000004328 Дізнайтеся більше про ціну AI DAO Network (AOS)

Токеноміка AI DAO Network (AOS): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки AI DAO Network (AOS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів AOS, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів AOS, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку AOS, досліджуйте ціну токена AOS в реальному часі!

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