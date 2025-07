Дізнайтеся ключову інформацію про ANyONe Protocol (ANYONE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу.

Токеноміка ANyONe Protocol (ANYONE)

Інформація ANyONe Protocol (ANYONE)

Бездоганний контроль конфіденційності та даних для Anyone. Протокол Anyone дозволяє миттєво та легко запускати будь-які застосунки в безпечній конфіденційній мережі. Anyone координує DePIN з нодів по всьому світу, які надають свою пропускну здатність, щоб заробляти винагороди. Приєднуйтесь до глобального руху, щоб змінити основні принципи конфіденційності. Запустіть нод, використовуючи власний пристрій або апаратне забезпечення Anyone Relay, і розвивайте мережу за допомогою SDK.