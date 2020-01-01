Токеноміка ANyONe Protocol (ANYONE) Дізнайтеся ключову інформацію про ANyONe Protocol (ANYONE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація ANyONe Protocol (ANYONE) Бездоганний контроль конфіденційності та даних для Anyone. Протокол Anyone дозволяє миттєво та легко запускати будь-які застосунки в безпечній конфіденційній мережі. Anyone координує DePIN з нодів по всьому світу, які надають свою пропускну здатність, щоб заробляти винагороди. Приєднуйтесь до глобального руху, щоб змінити основні принципи конфіденційності. Запустіть нод, використовуючи власний пристрій або апаратне забезпечення Anyone Relay, і розвивайте мережу за допомогою SDK. Офіційний вебсайт: https://anyone.io Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0xFeAc2Eae96899709a43E252B6B92971D32F9C0F9 Купити ANYONE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни ANyONe Protocol (ANYONE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена ANyONe Protocol (ANYONE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 37,89M $ 37,89M $ 37,89M Загальна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Циркуляційна пропозиція: $ 97,50M $ 97,50M $ 97,50M FDV (повністю розведена вартість): $ 38,86M $ 38,86M $ 38,86M Історичний максимум: $ 2,365 $ 2,365 $ 2,365 Історичний мінімум: $ 0,22281469458291092 $ 0,22281469458291092 $ 0,22281469458291092 Поточна ціна: $ 0,3886 $ 0,3886 $ 0,3886 Дізнайтеся більше про ціну ANyONe Protocol (ANYONE)

Токеноміка ANyONe Protocol (ANYONE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки ANyONe Protocol (ANYONE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ANYONE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ANYONE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ANYONE, досліджуйте ціну токена ANYONE в реальному часі!

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