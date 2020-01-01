Токеноміка Anvil (ANVL) Дізнайтеся ключову інформацію про Anvil (ANVL), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Anvil (ANVL) سیستم Anvil سیستمی از قراردادهای هوشمند مبتنی بر اتریوم است که وثیقه را مدیریت می کند و اعتبار کاملاً ایمن صادر می کند. یک مثال اولیه، اعتبار اسنادی (LOC)، مشابه چک بانکی کاغذی است که وجوه تأیید شده را می‌کشد و تضمین اقتصادی پرداخت را ارائه می‌کند. سندان شفافیت و راستی‌آزمایی غیرقابل اعتماد دارایی‌ها را ممکن می‌سازد و در نتیجه ریسک طرف مقابل را کاهش می‌دهد. این پروتکل برای حداکثر کارایی و توسعه پذیری طراحی شده است تا وثیقه را در سرتاسر امور مالی غیرمتمرکز و سنتی لحاظ کند. Офіційний вебсайт: http://www.anvil.xyz/ Whitepaper: https://docs.anvil.xyz/whitepaper Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x2Ca9242c1810029Efed539F1c60D68B63AD01BFc Купити ANVL зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Anvil (ANVL) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Anvil (ANVL), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: -- -- -- Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: -- -- -- FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,00905 $ 0,00905 $ 0,00905 Історичний мінімум: -- -- -- Поточна ціна: $ 0,002177 $ 0,002177 $ 0,002177 Дізнайтеся більше про ціну Anvil (ANVL)

Токеноміка Anvil (ANVL): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Anvil (ANVL) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ANVL, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ANVL, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ANVL, досліджуйте ціну токена ANVL в реальному часі!

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