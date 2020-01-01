Токеноміка Autonomi (ANT) Дізнайтеся ключову інформацію про Autonomi (ANT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Autonomi (ANT) ANT — це утиліті токен, який надає власникам доступ до сервісів мережі Autonomi. Autonomi — це децентралізована, автономна мережа, що працює на повсякденних пристроях і пропонує самошифрування, квантово-безпечний захист та довічне зберігання даних у мережі. Autonomi об'єднує вільну ємність підключених пристроїв — від старих споживчих ПК на столах і невеликих пристроїв, таких як Raspberry Pis, до залишків стелажів у центрі обробки даних — для створення нової форми глобально доступної інфраструктури, яку може використовувати будь-хто. Autonomi дозволяє користувачам безпечно зберігати дані, спілкуватися, отримувати доступ до знань, будувати бізнес, надавати послуги та створювати нове майбутнє без втручання посередників чи контролерів. Офіційний вебсайт: https://autonomi.com Whitepaper: https://withautonomi.notion.site/autonomi-white-paper Оглядач блокчейну: https://arbiscan.io/address/0xa78d8321b20c4ef90ecd72f2588aa985a4bdb684 Купити ANT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Autonomi (ANT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Autonomi (ANT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 8,77M $ 8,77M $ 8,77M Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 136,64M $ 136,64M $ 136,64M FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,452 $ 0,452 $ 0,452 Історичний мінімум: $ 0,06657252759658557 $ 0,06657252759658557 $ 0,06657252759658557 Поточна ціна: $ 0,0642 $ 0,0642 $ 0,0642 Дізнайтеся більше про ціну Autonomi (ANT)

Токеноміка Autonomi (ANT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Autonomi (ANT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ANT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ANT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ANT, досліджуйте ціну токена ANT в реальному часі!

Як купити ANT Зацікавлені в додаванні Autonomi (ANT) у свій портфель? MEXC підтримує різні способи купівлі ANT, включаючи кредитні картки, банківські перекази та P2P-торгівлю. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC робить купівлю криптовалюти простою та безпечною. Дізнайтеся, як купити ANT на MEXC зараз!

Історія ціни Autonomi (ANT) Аналіз історії ціни ANT допомагає користувачам зрозуміти минулі рухи ринку, ключові рівні підтримки/опору та моделі волатильності. Незалежно від того, чи відстежуєте ви історичні максимуми, чи визначаєте тренди, історичні дані є важливою частиною прогнозу цін та технічного аналізу. Досліджуйте сторію ціни ANT прямо зараз!

Прогноз ціни ANT Хочете знати, куди рухається ANT? Наша сторінка прогнозу ціни ANT поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена ANT зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!