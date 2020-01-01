Токеноміка Apollo Name Service (ANS) Дізнайтеся ключову інформацію про Apollo Name Service (ANS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Apollo Name Service (ANS) Apollo Name Service, відомий як Star Protocol, є одним з найбільших соціальних застосунків на LayerZero, ANS пропонує універсальний сервіс омнічейн іменування, що підтримує понад 40 блокчейнів і наразі обслуговує близько 500 000 користувачів. ANS знаходиться в центрі інтеграції DePIN і штучного інтелекту, задовольняючи зростаючу потребу в децентралізованих ідентифікаторах (DID) для мільярдів підключених пристроїв по всьому світу. Маючи приблизно 30 мільярдів підключених пристроїв по всьому світу, ANS прагне надати масштабоване, універсальне омнічейн рішення DID для кожного пристрою і кожної людини, гарантуючи безперебійні послуги ідентифікації в різних мережах на основі LayerZero. Офіційний вебсайт: https://star.co/ Whitepaper: https://docsend.com/view/64whadg6x3wpwmer Оглядач блокчейну: https://basescan.org/token/0xa8C2E771288585229eEa8DBe072EDfA7bcB388bb Купити ANS зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Apollo Name Service (ANS) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Apollo Name Service (ANS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: -- -- -- Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: -- -- -- FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,24 $ 0,24 $ 0,24 Історичний мінімум: -- -- -- Поточна ціна: $ 0,00471 $ 0,00471 $ 0,00471 Дізнайтеся більше про ціну Apollo Name Service (ANS)

Токеноміка Apollo Name Service (ANS): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Apollo Name Service (ANS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ANS, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ANS, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ANS, досліджуйте ціну токена ANS в реальному часі!

Як купити ANS Зацікавлені в додаванні Apollo Name Service (ANS) у свій портфель? MEXC підтримує різні способи купівлі ANS, включаючи кредитні картки, банківські перекази та P2P-торгівлю. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC робить купівлю криптовалюти простою та безпечною. Дізнайтеся, як купити ANS на MEXC зараз!

Історія ціни Apollo Name Service (ANS) Аналіз історії ціни ANS допомагає користувачам зрозуміти минулі рухи ринку, ключові рівні підтримки/опору та моделі волатильності. Незалежно від того, чи відстежуєте ви історичні максимуми, чи визначаєте тренди, історичні дані є важливою частиною прогнозу цін та технічного аналізу. Досліджуйте сторію ціни ANS прямо зараз!

Прогноз ціни ANS Хочете знати, куди рухається ANS? Наша сторінка прогнозу ціни ANS поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена ANS зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!