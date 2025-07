Дізнайтеся ключову інформацію про Apollo Name Service (ANS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу.

Токеноміка Apollo Name Service (ANS)

Інформація Apollo Name Service (ANS)

Apollo Name Service, відомий як Star Protocol, є одним з найбільших соціальних застосунків на LayerZero, ANS пропонує універсальний сервіс омнічейн іменування, що підтримує понад 40 блокчейнів і наразі обслуговує близько 500 000 користувачів. ANS знаходиться в центрі інтеграції DePIN і штучного інтелекту, задовольняючи зростаючу потребу в децентралізованих ідентифікаторах (DID) для мільярдів підключених пристроїв по всьому світу. Маючи приблизно 30 мільярдів підключених пристроїв по всьому світу, ANS прагне надати масштабоване, універсальне омнічейн рішення DID для кожного пристрою і кожної людини, гарантуючи безперебійні послуги ідентифікації в різних мережах на основі LayerZero.