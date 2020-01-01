Токеноміка Hey Anon (ANON) Дізнайтеся ключову інформацію про Hey Anon (ANON), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Hey Anon (ANON) HeyAnon ─ це DeFi-протокол зі штучним інтелектом, розроблений для спрощення DeFi-взаємодії та агрегації важливої інформації, пов'язаної з проєктом. Поєднуючи розмовний ШІ з агрегацією даних у реальному часі, HeyAnon дозволяє користувачам керувати DeFi-діяльністю, бути в курсі оновлень проєкту та аналізувати тенденції на різних платформах і протоколах. Він інтегрує обробку природної мови для аналізу підказок користувача, виконує складні DeFi-дії та надає інформацію майже в реальному часі з декількох інформаційних потоків. Офіційний вебсайт: https://heyanon.ai/ Whitepaper: https://docs.heyanon.ai/heyanon.ai Оглядач блокчейну: https://solscan.io/token/9McvH6w97oewLmPxqQEoHUAv3u5iYMyQ9AeZZhguYf1T Купити ANON зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Hey Anon (ANON) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Hey Anon (ANON), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 44,76M $ 44,76M $ 44,76M Загальна пропозиція: $ 21,00M $ 21,00M $ 21,00M Циркуляційна пропозиція: $ 13,43M $ 13,43M $ 13,43M FDV (повністю розведена вартість): $ 69,97M $ 69,97M $ 69,97M Історичний максимум: $ 16,56 $ 16,56 $ 16,56 Історичний мінімум: $ 1,1291481850667386 $ 1,1291481850667386 $ 1,1291481850667386 Поточна ціна: $ 3,332 $ 3,332 $ 3,332 Дізнайтеся більше про ціну Hey Anon (ANON)

Токеноміка Hey Anon (ANON): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Hey Anon (ANON) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ANON, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ANON, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ANON, досліджуйте ціну токена ANON в реальному часі!

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