Що таке Animal Concerts ( ANML)

Animal Concerts is building the Next Generation of Live Events in the Metaverse. It is revolutionizing the music industry for fans and artists worldwide: delivering unique, physical concerts with A-list artists, collaborating on NFT drops, live streaming in the Metaverse, and tokenizing that entire experience. It has already worked with names like Busta Rhymes, Future, Alicia Keys, Billy Ray Cirus, and Snoop Dogg, and has many more big names in the pipeline.

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Прогноз ціни Animal Concerts

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