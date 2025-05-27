Що таке ANITA AI (ANITA)

Anita AI — перша інфлюенсерка ШІ, яка створює реальних агентів ШІ для таких галузей, як нерухомість та клієнтський досвід. Народжена кодом, вихована в криптовалютній сфері, її метою є стимулювання впровадження та створення цінності.

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ANITA до місцевих валют

1 ANITA до VND ₫ 118,179369 1 ANITA до AUD A$ 0,00714395 1 ANITA до GBP ￡ 0,00341066 1 ANITA до EUR € 0,00405592 1 ANITA до USD $ 0,004609 1 ANITA до MYR RM 0,01949607 1 ANITA до TRY ₺ 0,17979709 1 ANITA до JPY ¥ 0,66535524 1 ANITA до RUB ₽ 0,36987225 1 ANITA до INR ₹ 0,39328597 1 ANITA до IDR Rp 75,55736496 1 ANITA до KRW ₩ 6,33972559 1 ANITA до PHP ₱ 0,25598386 1 ANITA до EGP ￡E. 0,2295282 1 ANITA до BRL R$ 0,02604085 1 ANITA до CAD C$ 0,00631433 1 ANITA до BDT ৳ 0,56266672 1 ANITA до NGN ₦ 7,30425102 1 ANITA до UAH ₴ 0,19210312 1 ANITA до VES Bs 0,433246 1 ANITA до PKR Rs 1,29794049 1 ANITA до KZT ₸ 2,34671844 1 ANITA до THB ฿ 0,15112911 1 ANITA до TWD NT$ 0,13836218 1 ANITA до AED د.إ 0,01691503 1 ANITA до CHF Fr 0,00377938 1 ANITA до HKD HK$ 0,03608847 1 ANITA до MAD .د.م 0,04254107 1 ANITA до MXN $ 0,08858498

Ресурс ANITA AI

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