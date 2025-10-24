Актуальна ціна Ani Grok Companion сьогодні становить 0.001451 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни ANI до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни ANI на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Ani Grok Companion сьогодні становить 0.001451 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни ANI до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни ANI на MEXC вже зараз.

Докладніше про ANI

Інформація про ціну ANI

Токеноміка ANI

Прогноз ціни ANI

Історія ANI

Посібник з купівлі ANI

Конвертація ANI у фіатну валюту

Спот ANI

Ф'ючерси ANI USDT-M

Премаркет торгівля

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Ani Grok Companion

Курс Ani Grok Companion (ANI)

Актуальна ціна 1 ANI до USD:

$0,001452
$0,001452$0,001452
-8,96%1D
USD
Графік ціни Ani Grok Companion (ANI) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:23:33 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Ani Grok Companion (ANI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,001412
$ 0,001412$ 0,001412
Мін. за 24 год
$ 0,00164
$ 0,00164$ 0,00164
Макс. за 24 год

$ 0,001412
$ 0,001412$ 0,001412

$ 0,00164
$ 0,00164$ 0,00164

--
----

--
----

+2,32%

-8,95%

-31,11%

-31,11%

Актуальна ціна Ani Grok Companion (ANI) становить $ 0,001451. За останні 24 години ANI торгувався між мінімумом у $ 0,001412 і максимумом у $ 0,00164, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ANI становить --, тоді як його історичний мінімум — --.

Що стосується короткострокових результатів, то ANI змінився на +2,32% за останню годину, -8,95% за 24 години та на -31,11% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Ani Grok Companion (ANI)

--
----

$ 78,22K
$ 78,22K$ 78,22K

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

--
----

SOL

Поточна ринкова капіталізація Ani Grok Companion — --, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 78,22K. Циркуляційна пропозиція ANI — --, зі загальною пропозицією --. А повністю розведена вартість (FDV) становить --.

Історія ціни Ani Grok Companion (ANI) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Ani Grok Companion за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,0001429-8,95%
30 днів$ -0,002268-60,99%
60 днів$ -0,015619-91,50%
90 днів$ -0,046279-96,96%
Зміна ціни Ani Grok Companion сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни ANI на $ -0,0001429 (-8,95%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Ani Grok Companion за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0,002268 (-60,99%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Ani Grok Companion за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник ANI змінився на $ -0,015619 (-91,50%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Ani Grok Companion за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ -0,046279 (-96,96%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Ani Grok Companion (ANI)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Ani Grok Companion зараз.

Що таке Ani Grok Companion (ANI)

Ani — це мемкоїн на тему штучного інтелекту та аніме, назва якого поєднує слова «аніме» та «ШІ». Він походить від Ani, одного з перших персонажів штучного інтелекту в застосунку Grok для iOS від xAI Ілона Маска — штучного інтелекту з індивідуальністю, який Маск особисто просував у X.

Проєкт Ani Grok Companion доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Ani Grok Companion. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу ANI, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Ani Grok Companion у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Ani Grok Companion безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Ani Grok Companion (USD)

Скільки коштуватиме Ani Grok Companion (ANI) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Ani Grok Companion (ANI) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Ani Grok Companion.

Перегляньте прогноз ціни Ani Grok Companion вже зараз!

Токеноміка Ani Grok Companion (ANI)

Розуміння токеноміки Ani Grok Companion (ANI) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена ANI зараз!

Як купити Ani Grok Companion (ANI)

Шукаєте як купити Ani Grok Companion? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Ani Grok Companion на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

ANI до місцевих валют

1 Ani Grok Companion (ANI) до VND
38,183065
1 Ani Grok Companion (ANI) до AUD
A$0,00222003
1 Ani Grok Companion (ANI) до GBP
0,00108825
1 Ani Grok Companion (ANI) до EUR
0,00124786
1 Ani Grok Companion (ANI) до USD
$0,001451
1 Ani Grok Companion (ANI) до MYR
RM0,00612322
1 Ani Grok Companion (ANI) до TRY
0,06101455
1 Ani Grok Companion (ANI) до JPY
¥0,220552
1 Ani Grok Companion (ANI) до ARS
ARS$2,15280517
1 Ani Grok Companion (ANI) до RUB
0,11814042
1 Ani Grok Companion (ANI) до INR
0,12745584
1 Ani Grok Companion (ANI) до IDR
Rp24,18332366
1 Ani Grok Companion (ANI) до PHP
0,08513017
1 Ani Grok Companion (ANI) до EGP
￡E.0,06905309
1 Ani Grok Companion (ANI) до BRL
R$0,00780638
1 Ani Grok Companion (ANI) до CAD
C$0,0020314
1 Ani Grok Companion (ANI) до BDT
0,1773122
1 Ani Grok Companion (ANI) до NGN
2,11824235
1 Ani Grok Companion (ANI) до COP
$5,66796875
1 Ani Grok Companion (ANI) до ZAR
R.0,02516034
1 Ani Grok Companion (ANI) до UAH
0,06063729
1 Ani Grok Companion (ANI) до TZS
T.Sh.3,60944956
1 Ani Grok Companion (ANI) до VES
Bs0,307612
1 Ani Grok Companion (ANI) до CLP
$1,372646
1 Ani Grok Companion (ANI) до PKR
Rs0,40964632
1 Ani Grok Companion (ANI) до KZT
0,77883876
1 Ani Grok Companion (ANI) до THB
฿0,04762182
1 Ani Grok Companion (ANI) до TWD
NT$0,04471982
1 Ani Grok Companion (ANI) до AED
د.إ0,00532517
1 Ani Grok Companion (ANI) до CHF
Fr0,00114629
1 Ani Grok Companion (ANI) до HKD
HK$0,01127427
1 Ani Grok Companion (ANI) до AMD
֏0,55360003
1 Ani Grok Companion (ANI) до MAD
.د.م0,01339273
1 Ani Grok Companion (ANI) до MXN
$0,0266984
1 Ani Grok Companion (ANI) до SAR
ريال0,00544125
1 Ani Grok Companion (ANI) до ETB
Br0,21911551
1 Ani Grok Companion (ANI) до KES
KSh0,18697586
1 Ani Grok Companion (ANI) до JOD
د.أ0,001028759
1 Ani Grok Companion (ANI) до PLN
0,00528164
1 Ani Grok Companion (ANI) до RON
лв0,00634087
1 Ani Grok Companion (ANI) до SEK
kr0,01362489
1 Ani Grok Companion (ANI) до BGN
лв0,00243768
1 Ani Grok Companion (ANI) до HUF
Ft0,48756502
1 Ani Grok Companion (ANI) до CZK
0,03038394
1 Ani Grok Companion (ANI) до KWD
د.ك0,000444006
1 Ani Grok Companion (ANI) до ILS
0,00477379
1 Ani Grok Companion (ANI) до BOB
Bs0,00999739
1 Ani Grok Companion (ANI) до AZN
0,0024667
1 Ani Grok Companion (ANI) до TJS
SM0,01339273
1 Ani Grok Companion (ANI) до GEL
0,00393221
1 Ani Grok Companion (ANI) до AOA
Kz1,32753441
1 Ani Grok Companion (ANI) до BHD
.د.ب0,000545576
1 Ani Grok Companion (ANI) до BMD
$0,001451
1 Ani Grok Companion (ANI) до DKK
kr0,00932993
1 Ani Grok Companion (ANI) до HNL
L0,03800169
1 Ani Grok Companion (ANI) до MUR
0,06604952
1 Ani Grok Companion (ANI) до NAD
$0,02513132
1 Ani Grok Companion (ANI) до NOK
kr0,01448098
1 Ani Grok Companion (ANI) до NZD
$0,00252474
1 Ani Grok Companion (ANI) до PAB
B/.0,001451
1 Ani Grok Companion (ANI) до PGK
K0,00610871
1 Ani Grok Companion (ANI) до QAR
ر.ق0,00526713
1 Ani Grok Companion (ANI) до RSD
дин.0,14652198
1 Ani Grok Companion (ANI) до UZS
soʻm17,48192369
1 Ani Grok Companion (ANI) до ALL
L0,1207232
1 Ani Grok Companion (ANI) до ANG
ƒ0,00259729
1 Ani Grok Companion (ANI) до AWG
ƒ0,0026118
1 Ani Grok Companion (ANI) до BBD
$0,002902
1 Ani Grok Companion (ANI) до BAM
KM0,00243768
1 Ani Grok Companion (ANI) до BIF
Fr4,267391
1 Ani Grok Companion (ANI) до BND
$0,00187179
1 Ani Grok Companion (ANI) до BSD
$0,001451
1 Ani Grok Companion (ANI) до JMD
$0,23223255
1 Ani Grok Companion (ANI) до KHR
5,82730306
1 Ani Grok Companion (ANI) до KMF
Fr0,615224
1 Ani Grok Companion (ANI) до LAK
31,54347763
1 Ani Grok Companion (ANI) до LKR
රු0,43915966
1 Ani Grok Companion (ANI) до MDL
L0,02455092
1 Ani Grok Companion (ANI) до MGA
Ar6,47767028
1 Ani Grok Companion (ANI) до MOP
P0,01157898
1 Ani Grok Companion (ANI) до MVR
0,0222003
1 Ani Grok Companion (ANI) до MWK
MK2,5103751
1 Ani Grok Companion (ANI) до MZN
MT0,09273341
1 Ani Grok Companion (ANI) до NPR
रु0,20338667
1 Ani Grok Companion (ANI) до PYG
10,217942
1 Ani Grok Companion (ANI) до RWF
Fr2,102499
1 Ani Grok Companion (ANI) до SBD
$0,01192722
1 Ani Grok Companion (ANI) до SCR
0,02003831
1 Ani Grok Companion (ANI) до SRD
$0,05759019
1 Ani Grok Companion (ANI) до SVC
$0,01265272
1 Ani Grok Companion (ANI) до SZL
L0,02511681
1 Ani Grok Companion (ANI) до TMT
m0,0050785
1 Ani Grok Companion (ANI) до TND
د.ت0,00425143
1 Ani Grok Companion (ANI) до TTD
$0,00980876
1 Ani Grok Companion (ANI) до UGX
Sh5,055284
1 Ani Grok Companion (ANI) до XAF
Fr0,818364
1 Ani Grok Companion (ANI) до XCD
$0,0039177
1 Ani Grok Companion (ANI) до XOF
Fr0,818364
1 Ani Grok Companion (ANI) до XPF
Fr0,148002
1 Ani Grok Companion (ANI) до BWP
P0,01939987
1 Ani Grok Companion (ANI) до BZD
$0,002902
1 Ani Grok Companion (ANI) до CVE
$0,1376999
1 Ani Grok Companion (ANI) до DJF
Fr0,256827
1 Ani Grok Companion (ANI) до DOP
$0,09239968
1 Ani Grok Companion (ANI) до DZD
د.ج0,1887751
1 Ani Grok Companion (ANI) до FJD
$0,00332279
1 Ani Grok Companion (ANI) до GNF
Fr12,50762
1 Ani Grok Companion (ANI) до GTQ
Q0,01108564
1 Ani Grok Companion (ANI) до GYD
$0,30272213
1 Ani Grok Companion (ANI) до ISK
kr0,177022

Ресурс Ani Grok Companion

Щоб дізнатися більше про Ani Grok Companion, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Ani Grok Companion

Скільки сьогодні коштує Ani Grok Companion (ANI)?
Актуальна ціна ANI у USD становить 0,001451 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна ANI до USD?
Поточна ціна ANI до USD — $ 0,001451. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Ani Grok Companion?
Ринкова капіталізація ANI — -- USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція ANI?
Циркуляційна пропозиція ANI — -- USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) ANI?
ANI досяг історичної максимальної ціни у -- USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) ANI?
Історична мінімальна ціна ANI становила -- USD.
Який обсяг торгівлі ANI?
Актуальний обсяг торгівлі ANI за 24 години — $ 78,22K USD.
Чи підніметься ціна ANI цього року?
ANI може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни ANI для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:23:33 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Ani Grok Companion (ANI)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Головні новини

Чому так багато людей все ще втрачають гроші під час бичачого ринку?

October 6, 2025

Зростання мереж Bitcoin другого рівня: Розуміння технології, що формує майбутнє Bitcoin у 2025 році

October 6, 2025

Альткойни в 2025 році: коли TOTAL3 досягне нових висот, але ваш портфель не зміниться

October 5, 2025
Докладніше

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор ANI до USD

Сума

ANI
ANI
USD
USD

1 ANI = 0,001451 USD

Торгувати ANI

ANI/USDT
$0,001452
$0,001452$0,001452
-9,02%

Приєднуйтесь до MEXC сьогодні

Комісія спотового мейкера — --, комісія спотового тейкера — --
Комісія ф'ючерсного мейкера — --, комісія ф'ючерсного тейкера — --