Актуальна ціна Amped Finance сьогодні становить 0.0061 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни AMPED до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни AMPED на MEXC вже зараз.

Логотип Amped Finance

Курс Amped Finance (AMPED)

Актуальна ціна 1 AMPED до USD:

$0,0061
$0,0061$0,0061
0,00%1D
USD
Графік ціни Amped Finance (AMPED) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:22:58 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Amped Finance (AMPED) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00609
$ 0,00609$ 0,00609
Мін. за 24 год
$ 0,00616
$ 0,00616$ 0,00616
Макс. за 24 год

$ 0,00609
$ 0,00609$ 0,00609

$ 0,00616
$ 0,00616$ 0,00616

--
----

--
----

0,00%

0,00%

+0,16%

+0,16%

Актуальна ціна Amped Finance (AMPED) становить $ 0,0061. За останні 24 години AMPED торгувався між мінімумом у $ 0,00609 і максимумом у $ 0,00616, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум AMPED становить --, тоді як його історичний мінімум — --.

Що стосується короткострокових результатів, то AMPED змінився на 0,00% за останню годину, 0,00% за 24 години та на +0,16% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Amped Finance (AMPED)

--
----

$ 6,05K
$ 6,05K$ 6,05K

$ 610,00K
$ 610,00K$ 610,00K

--
----

100 000 000
100 000 000 100 000 000

SONIC

Поточна ринкова капіталізація Amped Finance — --, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 6,05K. Циркуляційна пропозиція AMPED — --, зі загальною пропозицією 100000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 610,00K.

Історія ціни Amped Finance (AMPED) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Amped Finance за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 00,00%
30 днів$ +0,00007+1,16%
60 днів$ -0,00349-36,40%
90 днів$ -0,02706-81,61%
Зміна ціни Amped Finance сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни AMPED на $ 0 (0,00%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Amped Finance за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +0,00007 (+1,16%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Amped Finance за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник AMPED змінився на $ -0,00349 (-36,40%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Amped Finance за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ -0,02706 (-81,61%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Amped Finance (AMPED)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Amped Finance зараз.

Що таке Amped Finance (AMPED)

Amped Finance ─ це омнічейн-протокол DeFAI, який наразі пропонує торгівлю безстроковими свопами та забезпечення ліквідності через різноманітні криптовалютні активи та мережі.

Проєкт Amped Finance доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Amped Finance. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу AMPED, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Amped Finance у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Amped Finance безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Amped Finance (USD)

Скільки коштуватиме Amped Finance (AMPED) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Amped Finance (AMPED) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Amped Finance.

Перегляньте прогноз ціни Amped Finance вже зараз!

Токеноміка Amped Finance (AMPED)

Розуміння токеноміки Amped Finance (AMPED) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена AMPED зараз!

Як купити Amped Finance (AMPED)

Шукаєте як купити Amped Finance? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Amped Finance на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

AMPED до місцевих валют

1 Amped Finance (AMPED) до VND
160,5215
1 Amped Finance (AMPED) до AUD
A$0,009333
1 Amped Finance (AMPED) до GBP
0,004575
1 Amped Finance (AMPED) до EUR
0,005246
1 Amped Finance (AMPED) до USD
$0,0061
1 Amped Finance (AMPED) до MYR
RM0,025742
1 Amped Finance (AMPED) до TRY
0,256505
1 Amped Finance (AMPED) до JPY
¥0,9272
1 Amped Finance (AMPED) до ARS
ARS$9,050387
1 Amped Finance (AMPED) до RUB
0,496662
1 Amped Finance (AMPED) до INR
0,535824
1 Amped Finance (AMPED) до IDR
Rp101,666626
1 Amped Finance (AMPED) до PHP
0,357887
1 Amped Finance (AMPED) до EGP
￡E.0,290299
1 Amped Finance (AMPED) до BRL
R$0,032818
1 Amped Finance (AMPED) до CAD
C$0,00854
1 Amped Finance (AMPED) до BDT
0,74542
1 Amped Finance (AMPED) до NGN
8,905085
1 Amped Finance (AMPED) до COP
$23,828125
1 Amped Finance (AMPED) до ZAR
R.0,105774
1 Amped Finance (AMPED) до UAH
0,254919
1 Amped Finance (AMPED) до TZS
T.Sh.15,174116
1 Amped Finance (AMPED) до VES
Bs1,2932
1 Amped Finance (AMPED) до CLP
$5,7706
1 Amped Finance (AMPED) до PKR
Rs1,722152
1 Amped Finance (AMPED) до KZT
3,274236
1 Amped Finance (AMPED) до THB
฿0,200202
1 Amped Finance (AMPED) до TWD
NT$0,188002
1 Amped Finance (AMPED) до AED
د.إ0,022387
1 Amped Finance (AMPED) до CHF
Fr0,004819
1 Amped Finance (AMPED) до HKD
HK$0,047397
1 Amped Finance (AMPED) до AMD
֏2,327333
1 Amped Finance (AMPED) до MAD
.د.م0,056303
1 Amped Finance (AMPED) до MXN
$0,11224
1 Amped Finance (AMPED) до SAR
ريال0,022875
1 Amped Finance (AMPED) до ETB
Br0,921161
1 Amped Finance (AMPED) до KES
KSh0,786046
1 Amped Finance (AMPED) до JOD
د.أ0,0043249
1 Amped Finance (AMPED) до PLN
0,022204
1 Amped Finance (AMPED) до RON
лв0,026657
1 Amped Finance (AMPED) до SEK
kr0,057279
1 Amped Finance (AMPED) до BGN
лв0,010248
1 Amped Finance (AMPED) до HUF
Ft2,049722
1 Amped Finance (AMPED) до CZK
0,127734
1 Amped Finance (AMPED) до KWD
د.ك0,0018666
1 Amped Finance (AMPED) до ILS
0,020069
1 Amped Finance (AMPED) до BOB
Bs0,042029
1 Amped Finance (AMPED) до AZN
0,01037
1 Amped Finance (AMPED) до TJS
SM0,056303
1 Amped Finance (AMPED) до GEL
0,016531
1 Amped Finance (AMPED) до AOA
Kz5,580951
1 Amped Finance (AMPED) до BHD
.د.ب0,0022936
1 Amped Finance (AMPED) до BMD
$0,0061
1 Amped Finance (AMPED) до DKK
kr0,039223
1 Amped Finance (AMPED) до HNL
L0,159759
1 Amped Finance (AMPED) до MUR
0,277672
1 Amped Finance (AMPED) до NAD
$0,105652
1 Amped Finance (AMPED) до NOK
kr0,060878
1 Amped Finance (AMPED) до NZD
$0,010614
1 Amped Finance (AMPED) до PAB
B/.0,0061
1 Amped Finance (AMPED) до PGK
K0,025681
1 Amped Finance (AMPED) до QAR
ر.ق0,022143
1 Amped Finance (AMPED) до RSD
дин.0,615978
1 Amped Finance (AMPED) до UZS
soʻm73,493959
1 Amped Finance (AMPED) до ALL
L0,50752
1 Amped Finance (AMPED) до ANG
ƒ0,010919
1 Amped Finance (AMPED) до AWG
ƒ0,01098
1 Amped Finance (AMPED) до BBD
$0,0122
1 Amped Finance (AMPED) до BAM
KM0,010248
1 Amped Finance (AMPED) до BIF
Fr17,9401
1 Amped Finance (AMPED) до BND
$0,007869
1 Amped Finance (AMPED) до BSD
$0,0061
1 Amped Finance (AMPED) до JMD
$0,976305
1 Amped Finance (AMPED) до KHR
24,497966
1 Amped Finance (AMPED) до KMF
Fr2,5864
1 Amped Finance (AMPED) до LAK
132,608693
1 Amped Finance (AMPED) до LKR
රු1,846226
1 Amped Finance (AMPED) до MDL
L0,103212
1 Amped Finance (AMPED) до MGA
Ar27,232108
1 Amped Finance (AMPED) до MOP
P0,048678
1 Amped Finance (AMPED) до MVR
0,09333
1 Amped Finance (AMPED) до MWK
MK10,55361
1 Amped Finance (AMPED) до MZN
MT0,389851
1 Amped Finance (AMPED) до NPR
रु0,855037
1 Amped Finance (AMPED) до PYG
42,9562
1 Amped Finance (AMPED) до RWF
Fr8,8389
1 Amped Finance (AMPED) до SBD
$0,050142
1 Amped Finance (AMPED) до SCR
0,084241
1 Amped Finance (AMPED) до SRD
$0,242109
1 Amped Finance (AMPED) до SVC
$0,053192
1 Amped Finance (AMPED) до SZL
L0,105591
1 Amped Finance (AMPED) до TMT
m0,02135
1 Amped Finance (AMPED) до TND
د.ت0,017873
1 Amped Finance (AMPED) до TTD
$0,041236
1 Amped Finance (AMPED) до UGX
Sh21,2524
1 Amped Finance (AMPED) до XAF
Fr3,4404
1 Amped Finance (AMPED) до XCD
$0,01647
1 Amped Finance (AMPED) до XOF
Fr3,4404
1 Amped Finance (AMPED) до XPF
Fr0,6222
1 Amped Finance (AMPED) до BWP
P0,081557
1 Amped Finance (AMPED) до BZD
$0,0122
1 Amped Finance (AMPED) до CVE
$0,57889
1 Amped Finance (AMPED) до DJF
Fr1,0797
1 Amped Finance (AMPED) до DOP
$0,388448
1 Amped Finance (AMPED) до DZD
د.ج0,79361
1 Amped Finance (AMPED) до FJD
$0,013969
1 Amped Finance (AMPED) до GNF
Fr52,582
1 Amped Finance (AMPED) до GTQ
Q0,046604
1 Amped Finance (AMPED) до GYD
$1,272643
1 Amped Finance (AMPED) до ISK
kr0,7442

Ресурс Amped Finance

Щоб дізнатися більше про Amped Finance, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтAmped Finance
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Amped Finance

Скільки сьогодні коштує Amped Finance (AMPED)?
Актуальна ціна AMPED у USD становить 0,0061 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна AMPED до USD?
Поточна ціна AMPED до USD — $ 0,0061. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Amped Finance?
Ринкова капіталізація AMPED — -- USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція AMPED?
Циркуляційна пропозиція AMPED — -- USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) AMPED?
AMPED досяг історичної максимальної ціни у -- USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) AMPED?
Історична мінімальна ціна AMPED становила -- USD.
Який обсяг торгівлі AMPED?
Актуальний обсяг торгівлі AMPED за 24 години — $ 6,05K USD.
Чи підніметься ціна AMPED цього року?
AMPED може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни AMPED для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:22:58 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

