Токеноміка AME Chain (AME) Дізнайтеся ключову інформацію про AME Chain (AME), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація AME Chain (AME) AME Chain is the world’s first Quantum blockchain that uses quantum security to secure its cryptography - encryption, hashing and digital signatures. Whereas other blockchains use Pseudo random numbers (PRN) for these operations, AME Chain uses Quantum random numbers (QRN) generated from a laser based quantum source. Офіційний вебсайт: https://amechain.io/ Whitepaper: https://whitepaper.amechain.io/ Оглядач блокчейну: https://amescan.io Купити AME зараз!

Токеноміка та аналіз ціни AME Chain (AME) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена AME Chain (AME), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 203,55K $ 203,55K $ 203,55K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 500,00M $ 500,00M $ 500,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 407,10K $ 407,10K $ 407,10K Історичний максимум: $ 0,16 $ 0,16 $ 0,16 Історичний мінімум: $ 0,000383682916048297 $ 0,000383682916048297 $ 0,000383682916048297 Поточна ціна: $ 0,0004071 $ 0,0004071 $ 0,0004071 Дізнайтеся більше про ціну AME Chain (AME)

Токеноміка AME Chain (AME): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки AME Chain (AME) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів AME, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів AME, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку AME, досліджуйте ціну токена AME в реальному часі!

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