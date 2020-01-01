Токеноміка Alvara Protocol (ALVA) Дізнайтеся ключову інформацію про Alvara Protocol (ALVA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Alvara Protocol (ALVA) Alvara Protocol докорінно змінює управління фондами. Оцініть майбутнє управління фондами за допомогою протоколу Alvara та стандарту ERC-BTS (Basket Token Standard). Офіційний вебсайт: https://alvara.xyz/ Whitepaper: https://www.alvaraprotocol.io/Alvara_Protocol_White_Paper.pdf Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x8e729198d1c59b82bd6bba579310c40d740a11c2 Купити ALVA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Alvara Protocol (ALVA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Alvara Protocol (ALVA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 12,52M $ 12,52M $ 12,52M Загальна пропозиція: $ 200,00M $ 200,00M $ 200,00M Циркуляційна пропозиція: $ 65,59M $ 65,59M $ 65,59M FDV (повністю розведена вартість): $ 38,19M $ 38,19M $ 38,19M Історичний максимум: $ 2,85 $ 2,85 $ 2,85 Історичний мінімум: $ 0,04738546373708529 $ 0,04738546373708529 $ 0,04738546373708529 Поточна ціна: $ 0,19095 $ 0,19095 $ 0,19095 Дізнайтеся більше про ціну Alvara Protocol (ALVA)

Токеноміка Alvara Protocol (ALVA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Alvara Protocol (ALVA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ALVA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ALVA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ALVA, досліджуйте ціну токена ALVA в реальному часі!

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