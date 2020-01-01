Токеноміка AptosLaunch Token (ALT) Дізнайтеся ключову інформацію про AptosLaunch Token (ALT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація AptosLaunch Token (ALT) AptosLaunch is a community-driven Launchpad built on the Aptos Chain, powering the Aptos Web 3.0 Economy. It strives to empower crypto projects with the ability to raise liquidity on the safest and most scalable Layer 1 blockchain - Aptos. Офіційний вебсайт: https://aptoslaunch.io/ Whitepaper: https://doc.aptoslaunch.io/ Оглядач блокчейну: https://tracemove.io/coin/0xd0b4efb4be7c3508d9a26a9b5405cf9f860d0b9e5fe2f498b90e68b8d2cedd3e::aptos_launch_token::AptosLaunchToken/Aptos%20Launch%20Token/ALT Купити ALT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни AptosLaunch Token (ALT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена AptosLaunch Token (ALT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 163,10K $ 163,10K $ 163,10K Історичний максимум: $ 0,2385 $ 0,2385 $ 0,2385 Історичний мінімум: $ 0,001752238012009886 $ 0,001752238012009886 $ 0,001752238012009886 Поточна ціна: $ 0,001631 $ 0,001631 $ 0,001631 Дізнайтеся більше про ціну AptosLaunch Token (ALT)

Токеноміка AptosLaunch Token (ALT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки AptosLaunch Token (ALT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ALT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ALT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ALT, досліджуйте ціну токена ALT в реальному часі!

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