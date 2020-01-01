Токеноміка My Neighbor Alice (ALICE) Дізнайтеся ключову інформацію про My Neighbor Alice (ALICE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація My Neighbor Alice (ALICE) My Neighbor Alice - це багатокористувацька гра-будівельник на блокчейні, де кожен може купувати та володіти віртуальними островами, збирати та створювати цікаві предмети та знайомитися з новими друзями. Офіційний вебсайт: https://www.myneighboralice.com/ Whitepaper: https://whitepaper.myneighboralice.com/ Оглядач блокчейну: https://solscan.io/token/9ARQsBfAn65q522cEqSJuse3cLhA31jgWDBGQHeiq7Mg Купити ALICE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни My Neighbor Alice (ALICE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена My Neighbor Alice (ALICE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 36,72M $ 36,72M $ 36,72M Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 28,641 $ 28,641 $ 28,641 Історичний мінімум: $ 0,3139154720406003 $ 0,3139154720406003 $ 0,3139154720406003 Поточна ціна: $ 0,3672 $ 0,3672 $ 0,3672 Дізнайтеся більше про ціну My Neighbor Alice (ALICE)

Токеноміка My Neighbor Alice (ALICE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки My Neighbor Alice (ALICE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ALICE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ALICE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ALICE, досліджуйте ціну токена ALICE в реальному часі!

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