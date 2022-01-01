Токеноміка ALEX Lab (ALEX) Дізнайтеся ключову інформацію про ALEX Lab (ALEX), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація ALEX Lab (ALEX) At ALEX, we build DeFi primitives targeting developers looking to build ecosystem on Bitcoin, enabled by Stacks. As such, we focus on trading, lending and borrowing of crypto assets with Bitcoin as the settlement layer and Stacks as the smart contract layer. At the core of this focus is the automated market making ("AMM") protocol, which allows users to exchange one crypto asset with another trustlessly. Launched in January 2022, we are the biggest DeFi on Bitcoin, bringing your Bitcoin to life. Офіційний вебсайт: https://alexgo.io Whitepaper: https://medium.com/alexgobtc/whitepaper/home Оглядач блокчейну: https://explorer.stacks.co/txid/0x460353087a14a6570647ef3892e3e888b2384b74b5b695c852230a49180816ea?chain=mainnet Купити ALEX зараз!

Токеноміка та аналіз ціни ALEX Lab (ALEX) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена ALEX Lab (ALEX), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 8,89M $ 8,89M $ 8,89M Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 606,49M $ 606,49M $ 606,49M FDV (повністю розведена вартість): $ 14,65M $ 14,65M $ 14,65M Історичний максимум: $ 0,59132 $ 0,59132 $ 0,59132 Історичний мінімум: $ 0,010148279029803798 $ 0,010148279029803798 $ 0,010148279029803798 Поточна ціна: $ 0,01465 $ 0,01465 $ 0,01465 Дізнайтеся більше про ціну ALEX Lab (ALEX)

Токеноміка ALEX Lab (ALEX): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки ALEX Lab (ALEX) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ALEX, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ALEX, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ALEX, досліджуйте ціну токена ALEX в реальному часі!

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