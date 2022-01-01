Токеноміка Alchemist AI (ALCH) Дізнайтеся ключову інформацію про Alchemist AI (ALCH), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Alchemist AI (ALCH) Alchemist AI — це платформа розробки без коду (NCDP), яка дозволяє користувачам створювати програмні застосунки за допомогою простого опису. Усуваючи потребу в досвіді кодування, наш ШІ дозволяє будь-кому, від початківців до професіоналів, створювати індивідуальні застосунки в реальному часі, починаючи від простих утиліт і до ігор. Офіційний вебсайт: https://www.alchemistai.app/ Whitepaper: https://docs.alchemistai.app/docs Оглядач блокчейну: https://solscan.io/token/HNg5PYJmtqcmzXrv6S9zP1CDKk5BgDuyFBxbvNApump Купити ALCH зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Alchemist AI (ALCH) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Alchemist AI (ALCH), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 108,20M $ 108,20M $ 108,20M Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 850,00M $ 850,00M $ 850,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 127,29M $ 127,29M $ 127,29M Історичний максимум: $ 0,24124 $ 0,24124 $ 0,24124 Історичний мінімум: $ 0,00032770722617208 $ 0,00032770722617208 $ 0,00032770722617208 Поточна ціна: $ 0,12729 $ 0,12729 $ 0,12729 Дізнайтеся більше про ціну Alchemist AI (ALCH)

Токеноміка Alchemist AI (ALCH): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Alchemist AI (ALCH) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ALCH, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ALCH, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ALCH, досліджуйте ціну токена ALCH в реальному часі!

Як купити ALCH Зацікавлені в додаванні Alchemist AI (ALCH) у свій портфель? MEXC підтримує різні способи купівлі ALCH, включаючи кредитні картки, банківські перекази та P2P-торгівлю. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC робить купівлю криптовалюти простою та безпечною. Дізнайтеся, як купити ALCH на MEXC зараз!

Історія ціни Alchemist AI (ALCH) Аналіз історії ціни ALCH допомагає користувачам зрозуміти минулі рухи ринку, ключові рівні підтримки/опору та моделі волатильності. Незалежно від того, чи відстежуєте ви історичні максимуми, чи визначаєте тренди, історичні дані є важливою частиною прогнозу цін та технічного аналізу. Досліджуйте сторію ціни ALCH прямо зараз!

Прогноз ціни ALCH Хочете знати, куди рухається ALCH? Наша сторінка прогнозу ціни ALCH поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена ALCH зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!