AKEDO — це двигун для створення ігор і контенту з кодуванням вібрацій та платформа для запуску, яка використовує ШІ-агентів для підвищення ефективності розробки у 100 разів у порівнянні з традиційними рішеннями LLM. Платформа AKEDO забезпечує кілька джерел доходу як протоколу, так творців ігор. Кожен може створювати колекції ігор і запускати токени колекцій одним клацанням миші.