Токеноміка She Rises (AKA) Дізнайтеся ключову інформацію про She Rises (AKA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація She Rises (AKA) Akasha DAO — це децентралізована, керована спільнотою платформа, що базується на нативному токені. Akasha DAO має на меті переосмислити створення та управління ШІ-агентами як в екосистемі BLOOM, так і за її межами, дозволяючи користувачам усіх рівнів кваліфікації легко розробляти та розгортати ШІ-агентів, будувати бізнес та створювати ігри. Офіційний вебсайт: akasha.bloomverse.io Оглядач блокчейну: https://solscan.io/token/4TwC4AiF1uUSHES2eBftGqemp6TqjEnKghqiH6dFpump Купити AKA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни She Rises (AKA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена She Rises (AKA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,52M $ 1,52M $ 1,52M Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 999,99M $ 999,99M $ 999,99M FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,06195 $ 0,06195 $ 0,06195 Історичний мінімум: $ 0,00081776249475836 $ 0,00081776249475836 $ 0,00081776249475836 Поточна ціна: $ 0,0015159 $ 0,0015159 $ 0,0015159 Дізнайтеся більше про ціну She Rises (AKA)

Токеноміка She Rises (AKA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки She Rises (AKA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів AKA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів AKA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку AKA, досліджуйте ціну токена AKA в реальному часі!

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